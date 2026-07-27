Ministerio Público lanza el Protocolo Patricia tras aumento del 86% de los feminicidios en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público presentó el Protocolo Patricia para fortalecer las investigaciones por feminicidio en Panamá.

El Ministerio Público (MP) presentó este lunes 27 de julio el Protocolo Patricia, una guía especializada para fortalecer las investigaciones y la litigación de los casos de feminicidio en Panamá.

La herramienta establece criterios técnicos para orientar el trabajo de los fiscales desde el inicio de la investigación hasta el juicio oral, a fin de mejorar la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres.

Su lanzamiento se produce en un contexto de aumento de este delito. De acuerdo con estadísticas del MP, entre enero y junio de este año se registraron 13 feminicidios, un incremento del 86% en comparación con los siete casos reportados en el mismo período de 2025.

En ese mismo lapso, las tentativas de feminicidio aumentaron un 89%, al pasar a 17 casos. Además, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, una más que en igual período del año anterior.

La mayor incidencia de feminicidios se concentró en la provincia de Panamá y sus alrededores. Tres casos ocurrieron en el distrito de Panamá, otros tres en el distrito de San Miguelito y dos en la provincia de Panamá Oeste.

[Lea también: Los feminicidios suben un 86% en el primer semestre de 2026 en Panamá]

El protocolo fue elaborado por el Instituto Superior de Formación de Fiscales con la participación de fiscales especializados en homicidios y feminicidios de todo el país, así como con el aporte de expertos nacionales e internacionales. Además, incorpora buenas prácticas impulsadas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género.

La directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales, Delia de Castro, explicó que el documento fue desarrollado mediante mesas de trabajo técnicas para crear una herramienta adaptada a la realidad panameña.

El Ministerio Público presentó el Protocolo Patricia, una herramienta que busca fortalecer la investigación y judicialización de los casos de femicidio en Panamá. El documento lleva el nombre de la fiscal Patricia Ossa Sánchez, asesinada presuntamente por su expareja, y rinde… pic.twitter.com/1ITLa4bPTD — La Prensa Panamá (@prensacom) July 27, 2026

El documento lleva el nombre de la fiscal Patricia Soledad Osa Sánchez, quien ejerció durante 17 años en el Ministerio Público. Osa Sánchez fue asesinada el 18 de mayo de 2026, presuntamente por su expareja, en el área de Pueblo Nuevo.

Durante la presentación, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, señaló que el Protocolo Patricia busca unificar los criterios de actuación de los fiscales y fortalecer la forma en que el Ministerio Público investiga y litiga los casos de muerte violenta de mujeres por razones de género.

El procurador agregó que el nombre del protocolo constituye un homenaje al legado de Patricia Osa Sánchez y un recordatorio de que detrás de cada investigación existe una víctima y una familia que espera justicia.

Al acto asistieron autoridades del MP, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de la Mujer y familiares de la fiscal Patricia Osa Sánchez.

Líneas de atención

Si una persona enfrenta una situación de violencia o conoce a alguien que pueda estar en riesgo, puede solicitar ayuda a través de las siguientes líneas de atención:

+ 182 – Instituto Nacional de la Mujer (Inamu): atención gratuita y confidencial las 24 horas del día.

+ 104 – Policía Nacional: para situaciones de emergencia o riesgo inminente.

+ 321-2244 – Ministerio Público: orientación y seguimiento de medidas de protección.

+ 524-2300 – Fiscalía de Familia: recepción de denuncias y solicitud de medidas de protección.