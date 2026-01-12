Minuto a minuto: comenzó el juicio del caso Odebrecht y solicitan un acuerdo de pena

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hoy, 12 de enero, comenzó el juicio del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

El Ministerio Público tiene previsto presentar unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales mediante sociedades fantasmas.

El expediente consta actualmente de 2,973 tomos, lo que refleja la magnitud del proceso, la pluralidad de imputados y la complejidad de las diligencias desarrolladas durante la última década.

El abogado Brea Kavasila presentó una solicitud de audiencia reservada. La jueza ordenó un receso para escuchar, fuera de la transmisión, la sustentación del jurista. Antes de ello, la jueza Marquínez consultó con las fiscales del caso sobre la posibilidad de realizar la audiencia alterna y en reserva solicitada por Brea; los fiscales señalaron que la solicitud es extemporánea.

Reanudan la transmisión desde el Órgano Judicial. Se presentan de forma virtual Navin Mohan Bhakta y Rodrigo Díaz, nuevamente, a solicitud de la jueza Marquínez. Durante el proceso, el abogado Nicolás Brea Kavasila, en representación del señor Juan Carlos Espinosa Jiménez, solicitó que el tribunal fije una fecha de audiencia para la petición que ha presentado. Pidió que dicha solicitud se le atienda de manera reservada y confidencial.

La fiscal Ruth Morcillo anunció que se ha llegado a un acuerdo de pena, por lo que solicitó a la jueza Marquínez iniciar una audiencia para su validación. La jueza accedió y pidió a los presentes en la sala abandonar momentáneamente el recinto para dar inicio a la audiencia de validación. Una vez concluida, los abogados y las partes deberán regresar. Receso inesperado en la audiencia: la sala fue evacuada después de que la fiscal Ruth Morcillo pidiera a la jueza Baloisa Marquínez homologar un acuerdo de pena de forma confidencial. Aún se desconoce quién lo solicitó. Solo permanecen adentro la jueza, la fiscal y su equipo. Abogados e imputados esperan fuera de la sala.

Cabe destacar que algunos de los imputados y sus abogados participan en la audiencia de manera remota. Entre ellos figuran Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia; el médico Jaime Lasso; el exministro y excandidato presidencial José Domingo Arias; Aurora Muradas; Juan Antonio Niño y Rodrigo Díaz. En la sala están presentes los imputados, los exministros Frank De Lima, Federico Suárez y Demetrio Papadimitriu, así como el exdiputado Jorge Alberto Rosas. Igualmente está presente en la audiencia Guillermina McDonald, abogada de Navin Mohan Bhakta, quien está de forma remota. A Mohan Bhakta se le vinculó con la compra de un helicóptero que habría sido supuestamente adquirido con fondos provenientes de las coimas de Odebrecht.

También están presentes los abogados Pedro Meilán, en representación de Rodrigo Díaz; Marcela Araúz, apoderada de Ricardo Francolini, quien se conectará de forma virtual; Basilio González Espinosa, quien representa a Aaron Mizrachi, y Carlos Carrillo y Ángel Álvarez, quienes son el apoderado de Ricardo Martinelli. También está presente el abogado y exministro Roger Tejada, quien representa a Cristina Lozano Bonet.

Los abogados comienzan a presentarse ante la sala y explican quienes son sus representados. Durante la Audiencia se han presentado los abogados de varios imputados; entre estos se encuentran: Rosendo Miranda, apoderado del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; y Alfredo Vallarino, representando a Aurora Mudaras, y abogado sustituto del expresidente Ricardo Martinelli.

Comenzó el juicio. La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, abre la sesión. Toma la palabra la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo para presentarse. Está junto a Jenisbeth Malek, fiscal de circuito anticorrupción, y Thalía Palacios, fiscal anticorrupción.

Llega Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Vallarino indicó que no habrá tiempo para realizar la audiencia el día de hoy y que lo que se está haciendo es un “show”. Alegó que el llamado a audiencia se ha hecho para aparentar que se está cumpliendo con el trabajo y para que todas las partes queden notificadas. “No se han visto los testigos de la Fiscalía ni los testigos de Brasil”, afirmó. En el estudio de La Prensa, la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, explicó que si los testigos se niegan a participar, lo pueden hacer y “eso no tumba el caso”. Lo que ellos declararon tiene fuerza probatoria, aseguró.

De Lima alegó, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene vinculación con el caso y presentó un incidente de nulidad. A la Corte Suprema de Justicia, llega el exministro del Ministerio de Economía y Finanzas, Frank De Lima.



Video: Jancarlo Mendoza

El exfuncionario recordó, a su llegada a la Corte Suprema de Justicia, que fue implicado por la supuesta compra de una finca con fondos del entramado de corrupción. Señaló que dicha propiedad había sido incautada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, ante las sospechas de que fue adquirida con fondos ilícitos. Por este caso, la Corte condenó al Estado a pagar $50 mil al padre de Frank De Lima, por la cautelación de la finca.

