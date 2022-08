Movimiento Unidos por la Democracia pide a la CSJ designar en el TE una persona ‘con probidad y capacidad’

Miembros del movimiento Unidos por la Democracia se reunieron con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, para plantear la importancia de designar como nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) a una persona “con probidad y capacidad”.

En un carta entregada a la magistrada López, y por intermedio de ella para el pleno de la CSJ, se resalta la crucial relevancia que tiene esta designación de cara a las elecciones generales de mayo de 2024. En especial en momentos en que el TE ha sido objeto de cuestionamientos, por lo cual conviene al interés nacional confiar en esta institución electoral.

“Solicitamos con el debido respeto que la designación del nuevo magistrado o magistrada del TE recaiga sobre un abogado o abogada que no solamente cumpla con los requisitos básicos que establece nuestra Carta Magna, sino que especialmente se trate de una persona de reconocida probidad y capacidad. Que no haya ocupado cargo alguno de mando y jurisdicción en la actual administración y que haya estado alejada de la política partidista por un plazo no menor de diez días”, se plasma en parte de la carta.

El pasado 18 de agosto la CSJ hizo pública la convocatoria para la escogencia del reemplazo del magistrado del TE, Heriberto Araúz y su suplente Myrta Varela de Durán, cuyo período de 10 años culmina el próximo 14 de noviembre.