Naviferias: Ministerio Público abre investigación por venta irregular productos de la bolsa navideña

El Ministerio Público informó este viernes 12 de diciembre que inició una investigación por la venta irregular de productos de la bolsa navideña, incluyendo el jamón, que vende el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las Naviferias.

La investigación es adelantada la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública, por la venta y distribución de jamones y productos del IMA, sin la debida autorización, en el distrito de Chepo.

#EnDesarrollo| La Fiscalía Anticorrupción adelanta investigación por el delito contra la administración pública, tras la venta y distribución de jamones y productos del @IMA_Pma, en Chepo, sin la debida autorización. Junto a la DIJ de @policiadepanama se desarrollan diligencias. pic.twitter.com/cfdrIdkT7T — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 12, 2025

La iniciativa de las Naviferias busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre.

Información en desarrollo…