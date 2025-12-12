Panamá, 12 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Chepo

    Naviferias: Ministerio Público abre investigación por venta irregular productos de la bolsa navideña

    Henry Cárdenas P.
    Naviferias: Ministerio Público abre investigación por venta irregular productos de la bolsa navideña
    Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15. Cortesía

    El Ministerio Público informó este viernes 12 de diciembre que inició una investigación por la venta irregular de productos de la bolsa navideña, incluyendo el jamón, que vende el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las Naviferias.

    La investigación es adelantada la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública, por la venta y distribución de jamones y productos del IMA, sin la debida autorización, en el distrito de Chepo.

    La iniciativa de las Naviferias busca acercar alimentos básicos a precios accesibles para apoyar el presupuesto de las familias panameñas en la temporada de fin de año.

    Las tradicionales cajas navideñas, con un costo de $15, incluyen productos esenciales para la cena de diciembre.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Embajador de Estados Unidos toma el desayuno chino con la diputada Patsy Lee. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Los aprehendidos de la operación Bávaro: Brands, la exreina y los tres hijos. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más