No era una nave cualquiera: transportaba 916 paquetes de drogas al sur de Punta Coco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público informó este miércoles 24 de diciembre, a través de sus redes sociales, el decomiso de 916 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante un allanamiento y registro a una embarcación localizada de manera sospechosa al sur de Punta Coco.

De acuerdo con la información oficial, la operación fue ejecutada tras una alerta del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que permitió ubicar la embarcación en aguas del Pacífico.

En el operativo participó la Fiscalía de Drogas de Panamá, que además logró la aprehensión de dos ciudadanos vinculados al cargamento.

Este decomiso se suma a otros golpes recientes contra el narcotráfico. El martes 23 de diciembre, las autoridades panameñas informaron sobre la incautación de 220 paquetes de droga ocultos dentro de troncos de madera de teca, un hallazgo que de acuerdo a las autoridades pone en evidencia una nueva modalidad utilizada por organizaciones criminales para intentar evadir controles.

El lunes, la la Policía Nacional informó que en este 2025 ha decomisado 44,795 paquetes con droga (cerca de 44 toneladas), en diferentes operativos a nivel nacional.

Según datos oficiales, durante 2024 las autoridades panameñas han logrado el decomiso de alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas.