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    e-tax 2.0.

    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional

    Juan Manuel Díaz
    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional
    El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA

    Un grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.

    +info

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    La decisión es interpretada como un intento de colaborar con la investigación y buscar un trato favorable con la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que los investiga por su participación en una red que habría provocado una lesión patrimonial al Estado de $40 millones al apropiarse de créditos fiscales al manipular el sistema e-Tax 2.0. de la Dirección General de Ingresos (DGI).

    La detención provisional fue dictada el pasado 11 de julio por un juez de garantías que, además, les imputó los cargos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción de funcionarios y delincuencia organizada.

    La audiencia estaba programada para las 8:30 a.m., pero inició con una hora de retraso. Algunos imputados estaban presentes; otros seguían su desarrollo por Zoom.

    Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky, acogieron el desistimiento del recurso de apelación presentado por Jercovick Joyner, Carlos Ferguson, Héctor Luna, Cira Marín, Daira López, Katherine Aguirre, Elodia De León y Angeli Rodríguez. Esta última se encuentra en detención domiciliaria.

    No obstante, las imputadas Margie Caballero, Vielka Sáez y Juana Chong, que hasta hace poco eran funcionarias de la DGI, decidieron continuar con su solicitud de apelación, por considerar que la detención provisional es excesiva.

    La fiscalía también está apelando las medidas de depósito domiciliario a favor de Lupo González, Angeli Rodríguez y Rina Arza.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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