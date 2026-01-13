Odebrecht: Arrancó el juicio de la mayor trama de sobornos de la historia de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una audiencia transmitida en directo, la jueza Baloisa Marquínez ordenó avanzar el juicio Odebrecht, una causa que pone a prueba la capacidad del sistema judicial frente a la corrupción de alto nivel.

A la séptima fue la vencida. El juicio por el caso Odebrecht inició este lunes 12 de enero de 2026 con la jueza Baloisa Marquínez al frente, quien rechazó objeciones preliminares de la defensa y ordenó avanzar un proceso que durante años permaneció estancado en la etapa previa al debate oral.

En la primera jornada comparecieron 23 imputados, algunos de manera presencial y otros por vía virtual, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, además de exministros, empresarios, banqueros y operadores financieros. Todos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan, principalmente por blanqueo de capitales.

El juicio se apoya en el auto de llamamiento a juicio del 7 de noviembre de 2022, un documento de 407 páginas, integrado a un expediente de gran dimensión que acumula 2,757 tomos y más de 1.3 millones de páginas.

La investigación se remonta a 2015, cuando se presentó la denuncia inicial, y fue reactivada tras las confesiones de la constructora brasileña sobre pagos ilícitos en la región.

La audiencia, transmitida en directo por el canal de YouTube del Órgano Judicial, se extendió por casi nueve horas.

El proceso se reanuda este martes 13 de enero, a partir de las 9:00 a.m.