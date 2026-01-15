Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACTO JUDICIAL

    Odebrecht: fiscalía incorpora asistencia judicial clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos

    Juicio del caso Odebrecht avanza con la presentación de 22 tomos de asistencia judicial de Estados Unidos, considerados pruebas clave por el Ministerio Público.

    Juan Manuel Díaz
    Odebrecht: fiscalía incorpora asistencia judicial clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos
    En la imagen se aprecia a la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo.

    La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó este jueves 15 de enero una asistencia judicial proveniente de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitada como parte de la investigación del escándalo Odebrecht y considerada una de las pruebas clave del Ministerio Público.

    Durante el desarrollo del cuarto día del juicio de Odebrecht, la fiscal Morcillo detalló que se trata de 22 tomos de documentos originales, en inglés y portugués, relacionados con las investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre la empresa brasileña.

    Cada tomo tiene una extensión aproximada de 500 páginas, con su respectiva traducción, a fin de que los abogados de los imputados puedan analizarlos.

    La prueba fue gestionada a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) suscrito entre Panamá y Estados Unidos, en el cual reposará una copia de la documentación.

    Tras la presentación de los 22 tomos, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso de 30 minutos para que cada abogado pudiera revisar la versión física de las pruebas.

    La jueza Marquínez dispuso que el próximo miércoles 21 de enero, cuando se reanude el juicio, los abogados defensores podrán presentar sus objeciones a las pruebas aportadas por la fiscalía. Ese mismo día, también tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas extraordinarias.

    PRUEBAS REVELAN VINCULACIÓN DE IMPUTADOS: MORCILLO

    A su salida de la sesión de este jueves, la fiscal Ruth Morcillo señaló que las pruebas presentadas ante el tribunal constituyen elementos fundamentales para demostrar la vinculación de los imputados en la presunta trama de blanqueo de capitales.

    Morcillo reveló, además, que durante el desarrollo de la investigación se ha logrado la recuperación de $10 millones 692 mil mediante acuerdos de pena alcanzados con varios de los imputados.

    Asimismo, indicó que los pagos realizados al Estado panameño por parte de la empresa Odebrecht ascienden a $74 millones 701 mil. Cabe recordar que la constructora brasileña acordó el pago de una multa de $220 millones como compensación por las afectaciones causadas al erario público.

    La fiscal también adelantó que la próxima semana el proceso podría entrar en la fase de evacuación de pruebas, para que estas sean valoradas por el Tribunal como parte del juicio.

    El juicio del caso Odebrecht inició el pasado lunes 12 de enero de 2026, con la comparecencia de 23 imputados.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más