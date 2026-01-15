Odebrecht: fiscalía incorpora asistencia judicial clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Juicio del caso Odebrecht avanza con la presentación de 22 tomos de asistencia judicial de Estados Unidos, considerados pruebas clave por el Ministerio Público.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó este jueves 15 de enero una asistencia judicial proveniente de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitada como parte de la investigación del escándalo Odebrecht y considerada una de las pruebas clave del Ministerio Público.

Durante el desarrollo del cuarto día del juicio de Odebrecht, la fiscal Morcillo detalló que se trata de 22 tomos de documentos originales, en inglés y portugués, relacionados con las investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre la empresa brasileña.

Cada tomo tiene una extensión aproximada de 500 páginas, con su respectiva traducción, a fin de que los abogados de los imputados puedan analizarlos.

La prueba fue gestionada a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) suscrito entre Panamá y Estados Unidos, en el cual reposará una copia de la documentación.

Tras la presentación de los 22 tomos, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso de 30 minutos para que cada abogado pudiera revisar la versión física de las pruebas.

La jueza Marquínez dispuso que el próximo miércoles 21 de enero, cuando se reanude el juicio, los abogados defensores podrán presentar sus objeciones a las pruebas aportadas por la fiscalía. Ese mismo día, también tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas extraordinarias.

PRUEBAS REVELAN VINCULACIÓN DE IMPUTADOS: MORCILLO

A su salida de la sesión de este jueves, la fiscal Ruth Morcillo señaló que las pruebas presentadas ante el tribunal constituyen elementos fundamentales para demostrar la vinculación de los imputados en la presunta trama de blanqueo de capitales.

Morcillo reveló, además, que durante el desarrollo de la investigación se ha logrado la recuperación de $10 millones 692 mil mediante acuerdos de pena alcanzados con varios de los imputados.

Video: La fiscal Ruth Morcillo señaló que las pruebas presentadas ante el tribunal constituyen elementos fundamentales para demostrar la vinculación de los imputados en el caso #Odebrecht

LP Juan Manuel Díazhttps://t.co/58uEQO52OT pic.twitter.com/eQGbV8VhyR — La Prensa Panamá (@prensacom) January 15, 2026

Asimismo, indicó que los pagos realizados al Estado panameño por parte de la empresa Odebrecht ascienden a $74 millones 701 mil. Cabe recordar que la constructora brasileña acordó el pago de una multa de $220 millones como compensación por las afectaciones causadas al erario público.

La fiscal también adelantó que la próxima semana el proceso podría entrar en la fase de evacuación de pruebas, para que estas sean valoradas por el Tribunal como parte del juicio.

El juicio del caso Odebrecht inició el pasado lunes 12 de enero de 2026, con la comparecencia de 23 imputados.