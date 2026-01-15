Odebrecht: juez decreta receso para que la fiscalía entregue las pruebas digitalizadas a la defensa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta las 2:00 p.m. de este jueves 15 de enero en el juicio del caso Odebrecht.

La medida se adoptó para que la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo pueda entregar a los abogados defensores las copias digitalizadas de las pruebas extraordinarias que anunció en la sesión de ayer, miércoles.

Marquínez explicó que, en este caso, es necesario que los abogados defensores cuenten con copia de las pruebas, a fin de que puedan presentar posibles objeciones u oposiciones a su incorporación dentro del proceso.

El miércoles, la fiscal Morcillo presentó nueve pruebas relacionadas con evidencias recopiladas a través de asistencias judiciales solicitadas a Perú, Andorra, Brasil, Singapur y Antigua y Barbuda. De este último país se recibieron dos asistencias judiciales.

Se espera que, durante la tarde, la fiscalía presente una asistencia judicial proveniente de Estados Unidos, que contiene 3,939 páginas, las cuales deberán ser revisadas por los abogados defensores y posteriormente admitidas por el tribunal.

El juicio del caso Odebrecht inició el pasado lunes 12 de enero de 2026, con la comparecencia de 23 imputados.

