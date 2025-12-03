Panamá, 03 de diciembre del 2025

    Narcotráfico

    Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas

    Juan Manuel Díaz
    El Ministerio Público confirmó este miércoles 3 de diciembre que César Caicedo, padre de la joven Dayra Caicedo, fue aprehendido por supuestamente formar parte de una red criminal que trafica drogas desde Panamá.

    El Científico, quien planificó secuestro de Dayra Caicedo, tenía un amplio prontuario policialLiberan a Dayra Caicedo, autoridades aún no ubican a sus captores

    Datos preliminares de la autoridades indican que en la Operación Nodriza se aprehendió a César Caicedo, y a otra siete personas, como parte de una red criminal que presuntamente trafica drogas, utilizando embarcaderos en Panamá.

    En las diligencias, que se realizaron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, también a Carlos Caicedo, hermano de César Caicedo.

    Se informó que la red criminal utilizaba embarcaderos para el tráfico de estupefacientes, uno de ellos ubicado en el club social y deportivo del sector de Diablo, corregimiento de Ancón.

    Una de las diligencias se desarrolló en el área de Arraiján, en donde se aprehendió a dos personas con una fuerte relación con la organización criminal y que se dedican a la pesca.

    El caso de Dayra Caicedo

    Dayra Caicedo fue interceptada por un grupo de hombres encapuchados y armados el pasado miércoles 19 de febrero de 2025, en la puerta de su residencia en Vista Alegre, distrito de Arraiján.

    Casi un mes después, el 24 de marzo, Dayra Caicedo apareció con vida en una estación de combustible en Burunga, Arraiján.

    El secuestro de Dayra Caicedo fue ejecutada por Harold Segura (alias El Científico), quien mantenía un extenso prontuario criminal, vinculado a robos y asaltos.

    El 9 de abril de 2025, El Científico fue asesinado a tiros en su residencia de Altos del Tataré, Pacora, luego de que un grupo de hombres en moto y con uniformes similares a los de la policía irrumpiera a la fuerza y le disparara en repetidas ocasiones.

    Según las pesquisas del Ministerio Público, Segura fue identificado como el autor intelectual del secuestro. Fue él quien, de acuerdo con las investigaciones, ordenó instalar un dispositivo de GPS en el vehículo de Caicedo para seguir cada uno de sus movimientos y planear el secuestro.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

