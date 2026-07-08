Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público y la Policía tenían varios meses de estar desarrollando diligencias de seguimiento y vigilancia de algunos funcionarios de la DGI.

Una operación desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada permitió desmantelar una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que borraban cuentas millonarias de la contribuyentes que se gestionaban a través del sistema E-Tax que habían sido pagados al fisco.

La investigación a cargo del fiscal Emeldo Márquez estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención que los créditos otorgados quedaran pago no aplicados y luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real.

La fiscalía en conjunto con la Policía Nacional realizaron 23 allanamientos en las provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé en las que recuperaron equipos y otras evidencias.

Hasta ahora se han girado órdenes de captura contra 19 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares quienes presuntamente sacaron provecho económico de esta actividad ilegal.

Las diligencias dentro de la denominada operación Pandora, que se desarrolla desde hace varios meses por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Desmantelan red de funcionarios de la DGI que eliminaban cuentas millonarias del sistema E-Tax.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/GZrPURXqNj — La Prensa Panamá (@prensacom) July 8, 2026

Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.