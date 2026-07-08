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    Investigación

    Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias

    El Ministerio Público y la Policía tenían varios meses de estar desarrollando diligencias de seguimiento y vigilancia de algunos funcionarios de la DGI.

    Juan Manuel Díaz
    Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias
    Dirección General de Ingresos.

    Una operación desarrollada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada permitió desmantelar una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) que borraban cuentas millonarias de la contribuyentes que se gestionaban a través del sistema E-Tax que habían sido pagados al fisco.

    La investigación a cargo del fiscal Emeldo Márquez estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención que los créditos otorgados quedaran pago no aplicados y luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real.

    La fiscalía en conjunto con la Policía Nacional realizaron 23 allanamientos en las provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé en las que recuperaron equipos y otras evidencias.

    Hasta ahora se han girado órdenes de captura contra 19 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares quienes presuntamente sacaron provecho económico de esta actividad ilegal.

    Las diligencias dentro de la denominada operación Pandora, que se desarrolla desde hace varios meses por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

    Las investigaciones que se llevan a cabo sugieren que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas eTax que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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