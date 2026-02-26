Operativo antidrogas en Azuero deja 20 aprehendidos tras 18 allanamientos en Herrera y Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un operativo simultáneo en las provincias de Herrera y Los Santos dejó 20 personas aprehendidas y el decomiso de sustancias ilícitas, como parte de una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para atacar el microtráfico de drogas en las calles de esas provincias.

La denominada Operación Azuero se desarrolló mediante 18 diligencias de allanamiento, 11 en Los Santos y nueve en Herrera, ejecutadas por la Dirección Nacional Antidrogas.

Capturados en medio de la Operación Azuero. Foto: Cortesía

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, todos los aprehendidos son hombres: 18 panameños y dos extranjeros, uno de nacionalidad nicaragüense y otro colombiano.

Durante los registros, las autoridades incautaron sobres, bolsas y carrizos con presuntas sustancias ilícitas, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos serán puestos a órdenes del Ministerio Público para los trámites correspondientes.

Azuero en el radar del narcotráfico

La Operación Azuero se suma a una lista de intervenciones de alto impacto que han puesto bajo la lupa a las provincias de Herrera y Los Santos como puntos estratégicos para el movimiento de narcóticos.

Uno de los precedentes más emblemático es la Operación “El Gallero” (2017). En aquel entonces, una investigación de la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que utilizaba actividades de gallística, jardinería y venta de autos para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

La Operación Azuero se desarrolló en las provincias de Herrera y Los Santos. Foto: Policía Nacional

El caso causó un sismo político al involucrar a figuras vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y revelar cómo estructuras transnacionales permeaban la sociedad civil en la península.

Sin embargo, en 2019 el Tribunal de Juicio de Oral, compuesto por los magistrados Katia Rodríguez, Aldo Johnson y Maribel Osorio, declaró no culpables a los 15 implicados en este operativo. Y en consecuencia, ordenó la inmediata liberación de los detenidos, entre ellos Manuel Domínguez Walker, considerado como el supuesto cabecilla de esta red.

En octubre de 2020, un tribunal declaró ‘no culpable’ a 15 personas en el caso de El Gallero y ordenó la devolución de los bienes incautados. Archivo

Asimismo, en 2021, la Operación Damascus también extendió sus tentáculos hasta esta zona. El foco del operativo se posó sobre una organización vinculada al Clan del Golfo que utilizaba las costas de Azuero como puntos de recepción para cargamentos de droga que luego eran movilizados hacia la capital y el norte del continente.

Más recientemente, operativos como Pescador y Focus han reiterado que la región sigue siendo una zona de tránsito crítico debido a su extensa línea costera, que facilita el desembarco de sustancias ilícitas en puertos informales.

Microtráfico

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, coordinada por la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas y el Observatorio Panameño de Drogas revela un panorama complejo sobre la demanda de sustancias en el país.

Por ejemplo, el alcohol sigue siendo el principal problema de salud pública. El 72% de los panameños admite haberlo consumido, y un 31.2% de los usuarios actuales presenta patrones de consumo “riesgoso o perjudicial”. Herrera y Coclé registran proporciones de consumo problemático (42.9% y 46.3% respectivamente) muy por encima del promedio nacional.

En el espectro de las drogas ilícitas, la marihuana es la sustancia predominante (0.8% de prevalencia anual), seguida de cerca por el “crispy” (0.6%), una marihuana sintética que ha ganado terreno rápidamente entre los jóvenes de 18 a 24 años.

El estudio advierte que la percepción de “gran riesgo” ante el consumo ocasional es peligrosamente baja entre adolescentes de 12 a 17 años, lo que facilita el inicio experimental en el uso de inhalables, éxtasis y derivados de la cocaína.