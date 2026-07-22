Ordenan detención para mujer presuntamente vinculada a homicidio y secuestro en Río Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una mujer quedó bajo la medida cautelar de detención provisional luego de ser vinculada formalmente a un violento crimen ocurrido en el sector de Villa Rica, corregimiento de Río Abajo, informó el Ministerio Público .

De acuerdo al informe, en dicho incidente, las autoridades localizaron un vehículo que mantenía el cuerpo sin vida de una persona en el maletero, mientras que una segunda víctima permanecía amordazada y retenida contra su voluntad.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías, a petición de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, declaró legal la aprehensión de la sospechosa y le imputó cuatro cargos criminales: Será investigada por presunto homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio agravado, asociación ilícita para delinquir y robo agravado.

Esta captura se ejecutó mediante un operativo en el sector de La Fabela, en Tanara, distrito de Chepo.

El tribunal basó la aplicación de la detención provisional en la existencia de altos riesgos procesales.

El Ministerio Público sustentó que la libertad de la imputada representa un peligro inminente de destrucción o afectación de los medios de prueba, una amenaza directa para la víctima sobreviviente y sus familiares, y un grave riesgo para la seguridad de la comunidad.

El hecho ocurrió el pasado 18 de junio de 2026 y las investigaciones preliminares apuntan a que existió una planificación previa y acordada entre los partícipes para la ejecución del crimen.