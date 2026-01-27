Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

    Juan Manuel Díaz
    Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

    La fiscal superior anticorrupción Adela Cedeño solicitó la aprehensión con fines de conducción del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo.

    +info

    José Gabriel Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedadesLa grieta del patrimonio: cómo se investiga el enriquecimiento injustificadoDel poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo

    Carrizo, que fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

    La decisión, adoptada el pasado viernes 23 de enero, fue comunicada este lunes 26 de enero a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. La nota fue dirigida al comisionado César Pittí, director de la DIJ.

    La fiscal Cedeño también informó al Servicio Nacional de Migración, en caso de que Carrizo intente salir del país.

    El 22 de octubre pasado, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Anel Flores, ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por una cuantía que ascendería hasta $1.3 millones.

    Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo
    Esta es la nota de la fiscal Adela Cedeño a la DIJ, en la que solicita la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

    Para evitar el secuestro, Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) En aquella ocasión, Carrizo afirmó en un comunicado: “Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”.

    Paradero

    Desde que dejó el cargo, el 31 de junio de 2024, Carrizo ha intentado ingresar al Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que le corresponde una curul como vicepresidente saliente. No obstante, el organismo no lo ha juramentado ni a él ni al expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), aunque esa situación podría cambiar pronto.

    Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo
    Ordenan arresto de Gaby Carrizo.

    La Prensa contactó a Pedro Meilán, abogado de Carrizo, quien dijo que no tenía comentarios. Tampoco quiso confirmar si su cliente se encuentra fuera del país.

    Se pudo conocer que Carrizo viajó recientemente a Colombia y desde ahí abordó un vuelo de Avianca a Guatemala, el pasado 19 de enero.

    En la capital guatemalteca está la sede del Parlacen, que esta semana tiene reuniones de su junta directiva, de las comisiones de trabajo y de la asamblea plenaria. Carrizo tendría que ser juramento por la junta directiva del organismo.

    Si Carrizo logra juramentarse como parlamentario centroamericano, la fiscal Cedeño perdería la competencia para investigarlo, ya que esa es una tarea que, por mandato constitucional, corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

    ¿Otros casos?

    Contra Carrizo podría haber más de una investigación en curso.

    El 17 de octubre de 2024, a poco de dejar el cargo, el entonces procurador de la Nación, Javier Caraballo, informó que el Ministerio Público había recibido una denuncia que guarda relación con el presunto uso de la aeronave HP-20, propiedad de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), para realizar viajes de carácter personal.

    Aquella denuncia fue presentada por los abogados Alejandro Pérez y Carlos Navarro, quienes solicitan que se investigue al exvicepresidente por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más