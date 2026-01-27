Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fiscal superior anticorrupción Adela Cedeño solicitó la aprehensión con fines de conducción del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Carrizo, que fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

La decisión, adoptada el pasado viernes 23 de enero, fue comunicada este lunes 26 de enero a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. La nota fue dirigida al comisionado César Pittí, director de la DIJ.

La fiscal Cedeño también informó al Servicio Nacional de Migración, en caso de que Carrizo intente salir del país.

El 22 de octubre pasado, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Anel Flores, ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por una cuantía que ascendería hasta $1.3 millones.

Esta es la nota de la fiscal Adela Cedeño a la DIJ, en la que solicita la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Para evitar el secuestro, Carrizo presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) En aquella ocasión, Carrizo afirmó en un comunicado: “Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”.

Paradero

Desde que dejó el cargo, el 31 de junio de 2024, Carrizo ha intentado ingresar al Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que le corresponde una curul como vicepresidente saliente. No obstante, el organismo no lo ha juramentado ni a él ni al expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), aunque esa situación podría cambiar pronto.

Ordenan arresto de Gaby Carrizo.

La Prensa contactó a Pedro Meilán, abogado de Carrizo, quien dijo que no tenía comentarios. Tampoco quiso confirmar si su cliente se encuentra fuera del país.

Se pudo conocer que Carrizo viajó recientemente a Colombia y desde ahí abordó un vuelo de Avianca a Guatemala, el pasado 19 de enero.

En la capital guatemalteca está la sede del Parlacen, que esta semana tiene reuniones de su junta directiva, de las comisiones de trabajo y de la asamblea plenaria. Carrizo tendría que ser juramento por la junta directiva del organismo.

Si Carrizo logra juramentarse como parlamentario centroamericano, la fiscal Cedeño perdería la competencia para investigarlo, ya que esa es una tarea que, por mandato constitucional, corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

¿Otros casos?

Contra Carrizo podría haber más de una investigación en curso.

El 17 de octubre de 2024, a poco de dejar el cargo, el entonces procurador de la Nación, Javier Caraballo, informó que el Ministerio Público había recibido una denuncia que guarda relación con el presunto uso de la aeronave HP-20, propiedad de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), para realizar viajes de carácter personal.

Aquella denuncia fue presentada por los abogados Alejandro Pérez y Carlos Navarro, quienes solicitan que se investigue al exvicepresidente por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.