Órgano Judicial pide al MEF reconsiderar recorte al presupuesto para 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Cheng Stanziola, reveló que el Órgano Judicial presentó una reconsideración ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tras un recorte de $47 millones realizado al proyecto de presupuesto para el año 2027.

Cheng Stanziola reveló que el Órgano Judicial presentó la reconsideración al MEF y que espera una respuesta de dicha entidad sobre el ajuste realizado al proyecto de presupuesto.

Detalló que ese monto adicional de $47 millones está destinado a la realización de una serie de proyectos para la modernización de la administración de justicia, entre ellos el programa de lucha contra el crimen organizado, inversión en nuevas infraestructuras y la modernización del sistema informático.

Este último aspecto incluye elementos como un nuevo modelo para el acceso a fallos de las salas y tribunales del Órgano Judicial y el acceso de los abogados a los expedientes.

“Creemos que este proceso de modernización tiene como base fundante no solamente la mejora de la justicia, sino también la cercanía a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que la justicia trabaja para ellos y que estamos trabajando para mejorar el sistema de justicia”, expresó.

El presupuesto general para 2027 recomienda asignar $352 millones al Órgano Judicial.

En tanto, el magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente de la CSJ, quien se refirió a los avances en la implementación del Código Civil, detalló que esta nueva herramienta ha permitido acortar el tiempo de tramitación de los casos en esa esfera a un año, cuando con el viejo sistema la resolución de un caso tardaba hasta tres años. Arrocha detalló que el nuevo proceso de gestión, que incluye audiencias orales, similares a las que se desarrollan en el Sistema Penal Acusatorio en la esfera penal, ha logrado reducir significativamente el tiempo de tramitación de los procesos.

Reconoció que la implementación del nuevo Código Civil implica un gran avance para la agilización de los procesos en esa jurisdicción, ya que reduce el tiempo de resolución de los casos.

Para el año 2026 al Órgano Judicial se solicitó un presupuesto de $395 millones, pero el MEF recomendó un monto de $351 millones, lo que generó debates y recursos legales por recortes a su autonomía financiera.