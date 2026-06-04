Otro presunto terrorista del Tren de Aragua es capturado en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El hombre, procedente de Colombia con destino a México, fue devuelto a su país de origen tras activarse las alertas de seguridad biométricas.

Otro ciudadano extranjero vinculado a la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, fue sorprendido en suelo panameño y devuelto a su país de origen, informó este jueves el Servicio Nacional de Migración (SNM).

El incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en medio de un operativo de control rutinario.

De acuerdo al informe, el pasajero llegó a la terminal panameña en un vuelo procedente de Barranquilla, Colombia, y pretendía continuar su viaje con destino final a México.

Al momento de su verificación, los sistemas de control detectaron las alertas de seguridad del sujeto.

El Servicio Nacional de Migración (SNM), impidió el tránsito por territorio panameño de un ciudadano extranjero que mantenía registros de vinculación con la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/1dYJ07a4DJ — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2026

De inmediato, las autoridades migratorias aplicaron los protocolos internacionales y la normativa legal vigente, ordenando el rechazo del pasajero y su retorno inmediato al punto de procedencia.

El SNM destacó que este caso se recurrió al uso de tecnología biométrica y la coordinación interinstitucional para detectar y prevenir el ingreso o tránsito de personas que puedan representar una amenaza para la seguridad del país.

Con este ya son tres presuntos miembros de la organización criminal que han sido deportados de Panamá en las últimas horas, luego de que este martes, el SNM informó de la expulsión de dos venezolanos también vinculados a la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

Asimismo, la institución afirmó que se mantendrán alertas para evitar que redes criminales utilicen el territorio panameño como ruta de tránsito.