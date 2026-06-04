Panamá, 04 de junio del 2026
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    Ya van 3 en 48 horas

    Otro presunto terrorista del Tren de Aragua es capturado en Panamá

    El hombre, procedente de Colombia con destino a México, fue devuelto a su país de origen tras activarse las alertas de seguridad biométricas.

    Martha Vanessa Concepción
    Otro presunto terrorista del Tren de Aragua es capturado en Panamá
    Otro presunto miembro del Tren de Aragua es sorprendido en Panamá.

    Otro ciudadano extranjero vinculado a la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, fue sorprendido en suelo panameño y devuelto a su país de origen, informó este jueves el Servicio Nacional de Migración (SNM).

    +info

    Venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua fueron expulsados del país

    El incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en medio de un operativo de control rutinario.

    De acuerdo al informe, el pasajero llegó a la terminal panameña en un vuelo procedente de Barranquilla, Colombia, y pretendía continuar su viaje con destino final a México.

    Al momento de su verificación, los sistemas de control detectaron las alertas de seguridad del sujeto.

    De inmediato, las autoridades migratorias aplicaron los protocolos internacionales y la normativa legal vigente, ordenando el rechazo del pasajero y su retorno inmediato al punto de procedencia.

    El SNM destacó que este caso se recurrió al uso de tecnología biométrica y la coordinación interinstitucional para detectar y prevenir el ingreso o tránsito de personas que puedan representar una amenaza para la seguridad del país.

    Con este ya son tres presuntos miembros de la organización criminal que han sido deportados de Panamá en las últimas horas, luego de que este martes, el SNM informó de la expulsión de dos venezolanos también vinculados a la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

    Asimismo, la institución afirmó que se mantendrán alertas para evitar que redes criminales utilicen el territorio panameño como ruta de tránsito.

    Martha Vanessa Concepción

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