Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia

Gran cantidad de mercancía de contrabando, transportada a bordo de una embarcación con destino a Colombia, fue interceptada como resultado de la “Operación Caribe”, ejecutada por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

El operativo se desarrolló al norte de Palmira, en la Costa Arriba de Colón, donde las autoridades lograron detener el barco y proceder con la incautación del cargamento ilegal que estaban dentro de sacos.

De acuerdo con informes preliminares, la mercancía había salido de la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros logísticos y comerciales del país.

#EnDesarrollo| La Fiscalía Segunda Superior Contra La Delincuencia Organizada junto al @aeronavalpanama realizan la #OperacionCaribe que permitió interceptar mercancía de contrabando a bordo de un barco con destino a Colombia. La mercancía había salido de la Zona Libre de Colón. pic.twitter.com/TtUj5OwkFw — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 20, 2025

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan reforzar la vigilancia en áreas costeras y proteger la seguridad económica del país.

El Ministerio Público informó que se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.