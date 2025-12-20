Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERACIÓN

    Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia

    José González Pinilla

    Gran cantidad de mercancía de contrabando, transportada a bordo de una embarcación con destino a Colombia, fue interceptada como resultado de la “Operación Caribe”, ejecutada por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

    El operativo se desarrolló al norte de Palmira, en la Costa Arriba de Colón, donde las autoridades lograron detener el barco y proceder con la incautación del cargamento ilegal que estaban dentro de sacos.

    De acuerdo con informes preliminares, la mercancía había salido de la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros logísticos y comerciales del país.

    Las autoridades señalaron que estos operativos buscan reforzar la vigilancia en áreas costeras y proteger la seguridad económica del país.

    El Ministerio Público informó que se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más