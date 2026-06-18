Pareja enfrenta cargos por explotación sexual de menores en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público acreditó que los imputados explotaban sexualmente a los menores a cambio de dinero.

Un juez de garantías de la provincia de Chiriquí imputó cargos a una pareja por la presunta comisión del delito de explotación sexual, en perjuicio de ocho menores de edad, en el distrito de Barú.

Los menores fueron rescatados de una residencia este miércoles, en una operación realizada por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En una audiencia celebrada este jueves, en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Chiriquí, el Ministerio Público acreditó que los imputados explotaban sexualmente a los menores a cambio de dinero.

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público dan cuenta de que los ocho menores de edad fueron ubicados en una residencia en Barú, Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, en la que supuestamente los niños eran objeto de abusos sexuales.

Las autoridades están tras la pista de otras personas que presuntamente cometieron actos de abuso en perjuicio de los menores de edad, quienes pueden enfrentar cargos por la presunta comisión del delito de abuso sexual.

En el año 2023, a través de la operación Trillizas, el Ministerio Público y la Policía Nacional lograron la aprehensión de 11 personas vinculadas a delitos contra el orden y la libertad sexual en perjuicio de varios menores de edad.

En esa ocasión, la investigación reveló que los implicados ofrecían servicios sexuales con menores de edad y que incluso subían a las redes sociales imágenes de niños.

Se presume que algunos de los implicados en las aprehensiones realizadas ayer miércoles pueden guardar relación con los hechos investigados en el año 2023.

Durante el proceso de investigación, dos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena de 172 y 111 meses de prisión por el delito de explotación sexual de menores de edad.

En este caso, también se ordenó la detención provisional de cuatro ciudadanos de 52, 62, 60 y 58 años, y de una mujer de 40 años de edad, imputados por los delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual de menores, corrupción de personas menores de edad, contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación y pago por violaciones sexuales, en calidad de autores.