Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo

La Autoridad Nacional de Aduanas reportó este viernes 29 de agosto que retuvo $12 mil en efectivo durante un procedimiento de control en el Aeropuerto Panamá Pacífico, en un vuelo proveniente de La Habana, Cuba.

Según Aduanas, el pasajero dijo inicialmente que transportaba $5 mil, pero al pasar su equipaje por el escáner se detectaron imágenes sospechosas que revelaban una mayor cantidad de billetes. En la inspección secundaria, se confirmó que llevaba $12 mil, superando el monto permitido sin declaración.

Ante esta irregularidad, el caso y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación y los trámites correspondientes.

Esta misma semana, la Autoridad Nacional de Aduanas informó también que cinco viajeros españoles, en vuelos diferentes, fueron detenidos con al menos 80 mil dólares en efectivo, ocultos en la ropa interior.

