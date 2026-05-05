Penas de prisión y juicio pendiente por amaños de partidos en el fútbol panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Escándalos de amaños de partidos vuelven a sacudir el fútbol panameño. Dos jugadores condenados, una red de sobornos al descubierto y nuevas sospechas tras un polémico autogol que ya está bajo investigación.

Dos sentencias condenatorias se han producido en los últimos dos años por el delito de amaños de partidos en el fútbol nacional; tal es el caso de la operación Garra, realizada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en la que los futbolistas Óscar McFarlane y Lilio Mena fueron sancionados con penas de 24 meses de prisión.

La pena fue impuesta por un juez de garantías, luego de que McFarlane y Mena alcanzaron un acuerdo de pena de 24 meses de prisión, mientras que el otro imputado en este caso, Rolando Gumbs, enfrentará un juicio el próximo 7 de septiembre.

En la investigación realizada por la Fiscalía se estableció que los investigados participaron en un esquema de amaño de partidos de fútbol que organiza la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Durante la investigación, la fiscalía pudo establecer que McFarlane era la persona que contactaba a los jugadores para ofrecerles dinero, con el objetivo de intervenir en los resultados de los partidos.

Un futbolista de la LPF reveló a la fiscalía que fue contactado por McFarlane para pedirle que se dejara meter dos goles en el primer tiempo de un partido, a cambio de $10 mil.

En la operación Garra se realizaron varios allanamientos . Cortesía

También se hicieron ofrecimientos de $1,500 y $4,500 a otros futbolistas para arreglar los partidos. La fiscalía logró tener acceso a múltiples interceptaciones de llamadas telefónicas hechas entre los jugadores en las que conversaban sobre los posibles arreglos y los montos a cobrar.

La investigación se inició cuando la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reportó en 2023 irregularidades en varios encuentros de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El técnico Gary Stempel fue una de las primeras voces en señalar públicamente los supuestos amaños de partidos en la LPF cuando se iniciaron las investigaciones en el año 2024.

En esa ocasión, la LPF y la Federación Nacional de Fútbol (Fepafut) anunciaron la suspensión temporal de siete jugadores, entre ellos McFarlane, Gumbs y Mena, quienes, a la postre, fueron los únicos a los que se les hicieron cargos penales.

Ahora, las autoridades del fútbol también se encuentran investigando la posible existencia de amaños de partidos a raíz de una serie de situaciones registradas en recientes encuentros.

La nueva polémica surgió tras el incidente ocurrido en el minuto 90 del partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito el pasado fin de semana. En ese momento, con el marcador empatado 2-2, un jugador del Alianza lanzó un centro aparentemente controlable para el arquero del Sporting, José Calderón, sin presión ofensiva cercana.

Sin embargo, Calderón no logró controlar el balón y terminó enviándolo a su propia portería, sellando la victoria 3-2 del Alianza. La acción fue registrada como autogol, lo que provocó la molestia de su compañero Gustavo Herrera, quien abandonó el terreno de juego sin que mediara un cambio oficial.

Tras el encuentro, el técnico Julio Dely Valdés encendió las alertas al aludir a posibles irregularidades, mientras que la LPF emitió un comunicado en el que solicitó la apertura de una investigación formal.

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A la fecha, no se han realizado señalamientos concretos contra jugadores o técnicos que podrían estar involucrados.