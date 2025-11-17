‘Pienso que mi papá no está con vida’, dice el hijo de Vernon Ramos tras 13 años de búsqueda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Vernon Ramos salió de su casa el 16 de noviembre de 2012, al mediodía. Fue su hijo, también llamado Vernon, quien lo vio por última vez. Él dormía una siesta cuando escuchó que la puerta se abrió: su padre había llegado. Lo notó “un poco alterado”.

“Fui al baño y él me toca la puerta y me dice: ‘hijo, vengo ahorita en un rato’”, recordó. Le preguntó adónde iba. “Voy a caminar un rato y regreso en unas horas”, le respondió. Nunca imaginó que serían sus últimas palabras. Lo acompañó hasta la puerta y su padre lo abrazó. “Me dijo que cuidara a mi mamá. Me pareció extraño. Pensé: ‘¿qué me está diciendo mi papá?’. Fue algo inusual, pero no le di más vueltas”.

Pasaron una, dos, tres, cuatro horas… y no regresaba. Cuando salió a la calle, vio que el carro de su padre seguía estacionado frente a la casa. Recordó que había salido caminando, pero algo no le cuadraba.

Subió al vehículo y encontró en el asiento del pasajero varios papeles: un informe médico del Hospital San Fernando, donde Vernon había estado poco antes. “Los exámenes reflejaron que tenía la presión alta y todos los niveles disparados. Me preocupé. Llamé a mi mamá y le conté”, dijo.

Foto de archivo de Vernon Ramos y su hijo.

Ese fue el comienzo de la búsqueda. La tarde se convirtió en noche, y luego en madrugada. Trece años después, Vernon Ramos sigue desaparecido.

El trabajo que realizaba: Financial Pacific

Al momento de su desaparición, Vernon era subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Supervisaba los informes financieros de las casas de valores del país, entre ellas la extinta Financial Pacific (FP), donde se había reportado un desfalco de $12 millones.

La investigación a Financial Pacific inició tras una denuncia de la Superintendencia del Mercado de Valores. Archivo

También investigaba supuestas anomalías en Interbolsa Panamá.

Su jefe directo era Ignacio Fábrega, y el superintendente de la época, era Alejandro Abood.

“Estaba muy preocupado”: señales previas

En una entrevista efectuada este lunes 17 de noviembre en Noticias 180 Minutos, conducida por los periodistas Álvaro Alvarado y Rolando Rodríguez, Vernon hijo recordó lo sucedido. También lo hizo Sabina Ho, esposa de Vernon, quien recordó haber ido a buscarlo un día a su trabajo. Lo vio agotado, taciturno, “muy preocupado”.

Hasta hoy, el Ministerio Público no ha resuelto el caso.

Sabina relata que hicieron todo lo posible para colaborar con los fiscales: “Casi pongo un escritorio en la fiscalía”, dijo, en alusión a la cantidad de horas que pasaron allí.

La familia de Vernon Ramos exige respuestas. En la foto, su esposa Sabina. Archivo

Menciona la falta de herramientas de las fiscalías, la desidia institucional, la pérdida de expedientes y el desinterés con que, según ellos, se ha tratado el caso. Con el tiempo, afirma, perdieron “la fe y la confianza en el Ministerio Público”.

La familia conoció entre ocho y nueve fiscales distintos.

Cada uno empezaba desde cero, cada uno con una teoría distinta.

En 2024, Jackeline Ramos, hija de Vernon, visitó la fiscalía por un nuevo cambio de fiscal. Ahora el despacho está en el edificio Central Parker, en Pueblo Nuevo.

“Cuando dije quién era, quedaron alarmados”, contó. Explicó que buscaba darle seguimiento al expediente de su padre. “Me dejaron esperando, el trato fue espantoso. Me dijeron que todo estaba archivado, que no sabían dónde estaban los documentos. Que desde la mudanza todavía tenían papelería en bolsas. ¿Cómo creen que me puedo sentir?”.

La mudanza de las fiscalías especializadas ocurrió en agosto de 20

Mensajes, pistas falsas y callejones sin salida

Jackeline recordó otro episodio: en 2014 recibió un mensaje vía el antiguo chat de Gmail. “Hola”, decía.

Ella, alterada, respondió: “Hola, papá”. Nunca hubo respuesta. Luego descubrieron que provenía de un hacker en California.

También han surgido supuestos testigos que aseguraban saber qué pasó, pero todos resultaron falsos.

“Han sido 13 años difíciles en todos los sentidos”, dice Sabina. Han escuchado especulaciones, versiones y rumores, pero ninguna verdad.

En una ocasión, Sabina intentó hablar con Ignacio Fábrega, pero no lo logró. “Me dijeron que sus abogadas no lo permitirían”.

En el año 2015 Fábrega fue condenado a la pena de cinco años de prisión, por el delito de corrupción de servidores públicos, luego de revelar información confidencial, justamente, a la extinta casa de valores Financial Pacific.

Ignacio Fábrega estuvo prófugo por cuatro meses. Archivo

Mientras Fábrega ejercía el cargo de director de Supervisión en la SMV (hasta mediados de 2014) le recomendaba a los clientes cómo y cuáles debían ser sus respuestas ante los requerimientos del regulador, y desvelaba información que era solicitada por el Ministerio Público en algunas investigaciones.

La convicción del hijo

Cuando les preguntaron qué creen que pudo haber pasado, Vernon hijo fue directo en la entrevista: “Pienso que mi papá está sin vida”.

“Sinceramente, desde el momento que él no llegó esa noche, lo sentí en el fondo. Tú sabes cuando tienes ese sentimiento… que algo muy malo pasó. Ese día supe que él no iba a regresar”.

Recordó también las actitudes “evasivas” de sus jefes.

“Hacíamos bloques de búsqueda, hacíamos misas, y ninguno de los dos apareció”, señaló.

Los fiscales que pasaron por el expediente

A lo largo de los años, el caso ha pasado por las manos de:

Marcelino Aguilar

Roberto Moreno

Nahaniel Murgas

Rafael Baloyes

David Mendoza

En 2017, Mendoza clasificó el expediente como delito de lesa humanidad, lo que implica que no prescribirá.

Lo que dejó Kenia Porcell

En 2019, antes de dejar la Procuraduría General, Kenia Porcell dejó un informe en el que se advertía de una diligencia pendiente: el Ministerio Público debía tomarle declaración jurada al expresidente Ricardo Martinelli (2009–2014), como parte de las pesquisas.

Foto de Kenia Porcell, entonces procuradora general de la Nación. Archivo

El informe menciona un intercambio de mensajes vía WhatsApp con “V.R.”, donde —según indicaron a la Policía— se afirmaba que Vernon Ramos estaría como testigo protegido en el caso Interbolsa.

Nada de ello ha sido corroborado. Tampoco han habido pistas nuevas del proceso.