Pleno de la Corte reconoce como permanentes a funcionarios interinos con dos años o más en su cargo

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia reconoció el carácter permanente a los funcionarios que han ocupado de manera continua, en condición de interinos, durante dos o más años, cualquier cargo permanente o de sueldo fijo dentro de la estructura del Órgano Judicial.

Mediante el Acuerdo No. 69 del 12 de febrero de 2026, los magistrados que integran el Pleno decidieron adoptar esta medida al considerar que actualmente existe un número significativo de funcionarios judiciales que desempeñan cargos permanentes o de sueldo fijo, pero que formalmente se mantienen en condición de interinidad.

El acuerdo señala que esta situación les impide acceder a créditos, al no contar con la condición de funcionario permanente. Además, advierte que ello repercute en su calidad de vida, por lo que estima justo reconocer la estabilidad a quienes se encuentran en esta circunstancia.

Asimismo, establece que el nombramiento como permanente se otorgará al funcionario que haya permanecido como interino en el mismo cargo de forma continua por un período de dos años o más.

También precisa que se entenderá como nombramiento de carácter permanente o de sueldo fijo aquel que no tenga fecha de finalización y que se mantenga vigente hasta que la posición sea adjudicada a otra persona mediante concurso, o el servidor judicial sea desvinculado por la autoridad nominadora.

No obstante, el acuerdo excluye a los funcionarios que ocupan interinamente el puesto de otro servidor judicial permanente; a quienes desempeñan cargos temporales, transitorios o contingentes; a los que hayan obtenido una calificación deficiente en su última evaluación de desempeño; y a quienes hayan sido sancionados por el Tribunal de Integridad y Transparencia.

El documento lleva la firma de la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, así como del resto de los integrantes del Pleno.