Polémica en la Corte Suprema: suspenden concurso de jueces y magistrados tras reclamo de la sociedad civil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Corte Suprema de Justicia se vio obligada a suspender la quinta fase del concurso para los cargos de magistrados y jueces de distintas jurisdicciones a nivel nacional. Esta decisión se tomó luego de que representantes de la sociedad civil decidieron no participar por considerar que un ajuste introducido de manera excepcional permitió que 77 aspirantes que obtuvieron menos del 15% en su desempeño fueran admitidos a participar de esta quinta fase.

Un comunicado emitido ayer martes por la Corte Suprema de Justicia señala que representantes de la sociedad civil (Alianza Ciudadana Pro Justicia) decidieron no participar de la quinta fase del proceso de selección, que corresponde a las entrevistas de los aspirantes.

Según la Corte, este imprevisto hace que no sea posible la realización de las entrevistas a los aspirantes a los diferentes cargos del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Una nota de prensa de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quienes participan del proceso de selección, argumenta que decidieron no participar de la quinta fase de selección de los aspirantes a magistrados y jueces, luego de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no les respondiera dos notas aclaratorias relacionadas con el método calificación usado en la cuarta fase de selección de los aspirantes, lo que permitió que algunos de ellos, que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla, fueran incluidos en la siguiente fase.

Este proceso se trata de un concurso abierto por el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial para cubrir 165 cargos de jueces y magistrados, que fue superado por 65 aspirantes.

De acuerdo con el comunicado de la Alianza, el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial aplicó una técnica estadística complementaria, que permitió que algunos de los aspirantes pudieran calificar a pesar de no haber alcanzado el puntaje requerido.

Según la Alianza, esta modificación permitió que 77 de los aspirantes, que obtuvieron menos del 15% en su desempeño, pasaron a la quinta fase del proceso de selección.

Los aspirantes a magistrados y jueces deben superar varias fases: la primera de ellas es la presentación electrónica de documentos y ejecutorias que tiene un valor del 20%.

También deben superar una prueba psicológica y técnicas aplicadas por la Dirección de Selección de Recursos Humanos, con un valor de 20%.

Superar un concurso de oposición ante una comisión de evaluación, también con valor de 20%.

Así como una entrevista ante la autoridad nominadora y un representante de la sociedad civil.

La superación de cada fase se obtiene con un mínimo de 15% y al final genera una calificación parcial.

El reglamento establece un sistema de valoración o puntaje para las áreas evaluadas y dispone, que cuando un funcionario no alcance un puntaje igual o superior al 70%, se le impondrá un impedimento temporal para su traslado o ascenso. Si no supera la evaluación en el siguiente período consecutivo, perderá su condición de servidor de la carrera judicial.