Panamá, 18 de febrero del 2026

    SEGURIDAD CIUDADANA

    Policía advierte que comparsas en Colón no cuentan con permisos y recuerda vigencia del toque de queda

    La Policía Nacional informó que las comparsas en Colón no cuentan con permisos legales y recordó que se mantiene vigente el toque de queda en la provincia.

    Getzalette Reyes
    Policía Nacional: actividades de comparsas en Colón no están legalmente autorizadas.

    La Policía Nacional informó este 17 de febrero que las prácticas de comparsas que se desarrollan en la provincia de Colón no cuentan con los permisos correspondientes del Municipio de Colón, ni de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ni con un estudio de seguridad aprobado.

    Suspenden celebración del carnaval en Colón por falta de coordinación y respaldo institucional

    De acuerdo con el comunicado oficial, las supuestas autorizaciones habrían sido emitidas por una persona no facultada para otorgarlas, por lo que dichas actividades no se encuentran legalmente autorizadas.

    La institución recordó además que en la provincia de Colón se mantiene vigente un toque de queda, medida adoptada para preservar el orden público y la seguridad ciudadana. En ese sentido, exhortó a la población a respetar las disposiciones legales establecidas y evitar la realización o participación en actividades que contravengan la normativa vigente.

    En el mismo comunicado, la Policía indicó que continúan las investigaciones relacionadas con el hurto de un arma de fuego, suceso registrado en esta provincia y que se mantiene bajo verificación de las autoridades.

    Cabe recordar que ayer, lunes 16 de febrero (de carnaval), la entidad informó que, durante un operativo de desalojo de un parking, fue sustraída un arma de fuego a uno de los agentes de la Fuerza Pública.

    Posteriormente, la Policía dio a conocer que, mediante acciones operativas desarrolladas en el corregimiento de Barrio Sur, específicamente en el sector conocido como El Bambú, se logró la recuperación del arma de fuego tipo pistola que había sido sustraída.

    La entidad agradeció a los residentes del sector de Bamboo Lane por el apoyo, lo que permitió la recuperación de dicha arma.

    Comunicado de la Policía Nacional de Panamá.

