Policía Nacional suspende un ‘parking’ en Colón tras hurto de arma a un agente

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional informó este lunes 16 de febrero de 2026 que, durante un operativo de desalojo de un parking en la provincia de Colón, fue sustraída un arma de fuego a uno de los agentes de la Fuerza Pública.

Ante esta situación, la institución responsabilizó a los organizadores del evento por los actos ocurridos, señalando su deber de colaborar con las autoridades y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de cualquier actividad.

A través de un comunicado, la Policía indicó que las investigaciones se mantienen en curso con el objetivo de recuperar el arma y esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia del incidente, se informó que las actividades relacionadas con dicho evento quedaron suspendidas de manera inmediata hasta tanto el arma de fuego sea devuelta y se restablezcan las condiciones de seguridad.

BALANCE OFICIAL

En los dos primeros días del Operativo Carnaval Seguro 2026, desplegado bajo el Plan Firmeza, la Fuerza Pública reportó un total de 107 tramitaciones en las zonas de mayor concentración de actividades festivas.

Según el informe oficial, hasta las 5:00 p.m. del domingo de Carnaval se registraron 19 órdenes de captura y 34 órdenes de conducción. Además, se contabilizaron nueve casos por riña, siete por subrogado penal y cuatro por alteración del orden público.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública activamos el Operativo #CarnavalSeguro2026 como parte del #PlanFirmeza, una estrategia integral que articula a todos los estamentos de seguridad y autoridades del país bajo una planificación anticipada, firme y coordinada.#ConPasoFirme pic.twitter.com/Z20mS0qWM8 — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) February 13, 2026

Las autoridades también informaron sobre la emisión de siete boletas de citación y la retención de 37 menores de edad como parte de las acciones de control y prevención.