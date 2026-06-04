Panamá, 04 de junio del 2026
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    Operativos

    Policía continúa con la búsqueda de 53 evadidos de La Joyita

    Henry Cárdenas P.
    Policía continúa con la búsqueda de 53 evadidos de La Joyita
    Agentes de la Policía continúan con los operativos en diversos puntos del país. LP/Elysée Fernández

    La Policía Nacional informó que, hasta la mañana de este jueves 4 de junio, ha logrado recapturar a 142 de los 195 detenidos que se evadieron de la cárcel La Joyita el pasado lunes 1 de junio.

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    De acuerdo con las autoridades, en las últimas horas se dio con la ubicación de tres evadidos más, por lo que quedan por recapturar 53.

    Según los datos de la Policía, de los 142 recapturados, 123 ya fueron reingresados al sistema penitenciario, 14 se mantienen en trámites con la autoridad para su reingreso y 5 reciben atención médica.

    Agentes de los estamentos de seguridad continúan con los operativos de búsqueda, al tiempo que se han fijado puntos de control y se llevan a cabo acciones de inteligencia para recapturar a los otros 53 evadidos.

    Ayer miércoles, la Policía divulgó las imágenes de los evadidos que todavía están prófugos y ofreció una recompensa de $500 por información que conduzca a la captura de cada uno.

    Por otro lado, este jueves se informó que mediante acuerdos de pena se lograron las primeras dos sentencias condenatorias, tras la fuga masiva en La Joyita.

    Cada uno de los implicados recibió una sanción de 36 meses de prisión, los cuales se adicionarán de forma efectiva a las penas que ya se encontraban cumpliendo antes de perpetrar la evasión.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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