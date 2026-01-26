Panamá, 26 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación judicial

    Policía incauta tres camionetas en pesquisa por enriquecimiento injustificado vinculada al caso de Javier Fanuco

    Eliana Morales Gil
    Policía incauta tres camionetas en pesquisa por enriquecimiento injustificado vinculada al caso de Javier Fanuco
    Carros incautados por la Policía Nacional. Foto: Cortesía de la Policía Nacional

    La Policía Nacional incautó tres vehículos tipo 4 x 4 en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, sector norte de la capital, como parte de una investigación por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado al excomisionado Javier Fanuco.

    +info

    Imputan cargos y ordenan detención del excomisionado de la Policía Javier Fanuco

    La entidad informó en su cuenta de X que ejecutó la diligencia en coordinación con el Ministerio Público.

    Fanuco permanece bajo arresto mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. Según la Fiscalía Anticorrupción, el excomisionado reportó ingresos por $1,589,000 y logró justificar la procedencia de $1,092,000, pero no sustentó un monto de $496,000.

    Policía incauta tres camionetas en pesquisa por enriquecimiento injustificado vinculada al caso de Javier Fanuco
    El comisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco. Foto: Mi Diario/Archivo

    La fiscalía determinó que Fanuco tenía una estructura patrimonial financieramente compleja y que cerró varias cuentas bancarias que mantiene en bancos de la localidad de manera abrupta.

    Policía incauta tres camionetas en pesquisa por enriquecimiento injustificado vinculada al caso de Javier Fanuco
    Carros incautados por la Policía Nacional. Foto: Cortesía Policía Nacional

    Información en desarrollo...

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más