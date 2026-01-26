Policía incauta tres camionetas en pesquisa por enriquecimiento injustificado vinculada al caso de Javier Fanuco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional incautó tres vehículos tipo 4 x 4 en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, sector norte de la capital, como parte de una investigación por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado al excomisionado Javier Fanuco.

La entidad informó en su cuenta de X que ejecutó la diligencia en coordinación con el Ministerio Público.

Fanuco permanece bajo arresto mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. Según la Fiscalía Anticorrupción, el excomisionado reportó ingresos por $1,589,000 y logró justificar la procedencia de $1,092,000, pero no sustentó un monto de $496,000.

El comisionado de la Policía Nacional Javier Fanuco. Foto: Mi Diario/Archivo

La fiscalía determinó que Fanuco tenía una estructura patrimonial financieramente compleja y que cerró varias cuentas bancarias que mantiene en bancos de la localidad de manera abrupta.

Carros incautados por la Policía Nacional. Foto: Cortesía Policía Nacional

Información en desarrollo...