Policía Nacional reconoce expansión del microtráfico al interior del país y anuncia más operativos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que el microtráfico ya no es un fenómeno exclusivo de la capital y que el interior del país se convirtió en una preocupación central para la institución.

Lo dijo este viernes en un acto público, declaraciones en las que describió la estrategia de la Policía para desarticular estructuras criminales dedicadas a la venta al menudeo de drogas.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. LP/Elysée Fernández

Los Santos, Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro

“A mí en lo particular el tema del interior del país es algo que estamos apostando mucho”, afirmó Fernández, quien citó operativos en Los Santos, Herrera, Chiriquí y Bocas del Toro como ejemplos de esa apuesta.

Recientemente la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas, junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, ejecutó la Operación Azuero 2026 en las provincias de Herrera y Los Santos, con 18 diligencias de allanamiento que resultaron en la aprehensión de 20 personas, entre ellas dos extranjeros, además del decomiso de sustancias ilícitas, teléfonos y dinero en efectivo. La mayoría de ellos fueron condenados.

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Capturados en medio de la Operación Azuero. Foto: Cortesía Policía Nacional

Cuando se le preguntó qué zonas le preocupan más, Fernández no señaló ninguna en particular. “Todas nos preocupan”, dijo, aunque señaló al interior como el área que más atención demanda en este momento.

De acuerdo a lo que han explicado las propias autoridades, el fenómeno tiene raíces que van más allá de la demanda local. Parte de la droga que transita por Panamá con destino a mercados internacionales se queda en el país, producto de acuerdos entre bandas criminales internacionales y grupos locales.

Autoridades detectaron 20 paquetes de presunta droga en un contenedor con ruta internacional durante operativo en Panamá Oeste.

Ese mecanismo alimenta directamente el microtráfico en comunidades urbanas y rurales. Según la Policía Nacional, se estima que entre el 7% y el 10% de la droga que pasa por Panamá se queda en el territorio nacional como pago para los grupos locales

Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas aproximadamente el 70% de los asesinatos registrados durante 2025, con un total de 593 víctimas, cifra que representa un incremento del 2% frente al año anterior.

El propio Fernández ha reconocido varias veces que la relación entre pandillas y microtráfico es directa. En Panamá según el Ministerio de Seguridad Pública, existen al menos 180 pandillas. De hecho, según los organismos de seguridad, la mayoría de los homicidios de este año están ligados a guerras entre estos grupos delicitivos.

“No es normal” que una persona fallezca con más de seis tiros, dijo Fernández recientemente.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional y otros integrantes de la fuerza pública. LP/Elysée Fernández

Otra de las estrategias que ha puesto en marcha la Policía Nacional, son las denominadas “compras comprobadas”. Se trata de operaciones encubiertas en las que agentes de la institución adquieren drogas para documentar redes de venta.

En 2025, Panamá decomisó más de 100 toneladas de drogas. Mientras que en lo que va del 2026, el Servicio Nacional Aeronaval ya decomisó 20,5 toneladas en una veintena de operaciones.