Presentan ante la Corte Suprema nueva demanda contra la creación de la Policía Municipal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada este lunes, 10 de agosto, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el acuerdo que creó la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

La acción legal fue presentada por el diputado y abogado Ernesto Cedeño, quién sostuvo que el paso siguiente debe ser el reparto de la demanda. “Espero que la Corte Suprema de Justicia juegue su papel y fortalezca la democracia del país, declarando la inconstitucionalidad”, dijo.

El Acuerdo 162, aprobado por el Concejo Municipal el 17 de junio de 2025 a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales, creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio, en una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor.

La norma también autoriza a sus agentes a portar “armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra”, realizar requisas corporales, registrar vehículos y aprehender ciudadanos, facultades que, según el Ministerio de Seguridad, invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos de seguridad del Estado.

Antes, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo, que no fue admitida. Luego, el Ministerio de Seguridad Pública presentó otro recurso, el cual aún está en manos de los magistrados.

Cedeño dijo que la creación de este cuerpo de seguridad, que depende de la Alcaldía de Panamá, “excede las competencias” de un consejo municipal y debió establecerse mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

“He analizado el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá que organiza o estructura lo que es la Policía Municipal de Panamá y, a mi juicio, tiene visos de inconstitucionalidad”, aseguró.