Presidente de la Cciap critica la suspensión parcial de compensación para magistrados: ‘No es lo que la ciudadanía pide’

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, afirmó que la propuesta de crear un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados debe ser eliminada por completo.

La reacción de Arias se da luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió para los magistrados el Acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024, que creó un fondo de compensación que les permitía jubilarse con el 100% de su último salario.

No obstante, la citada compensación seguirá vigente para los jueces de tribunales superiores, de circuito y municipales.

“Una suspensión no es lo que la ciudadanía está solicitando, y mucho menos una suspensión parcial, ya que están probándonos para ver cómo les va. Algunos jueces son aceptados y los magistrados no; eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía”, afirmó Arias en declaraciones a Telemetro Reporta.

Para el presidente de la Cciap el pueblo panameño necesita que los fondos sean utilizados de una manera que se invierta para que la mayoría de los panameños puedan recibir las retribuciones.

“Y como he dicho anteriormente, existen los fondos de jubilaciones privadas, tipo el PRAA: los maestros, los profesores sacan de su salario para poder tener una jubilación especial aparte. Bueno, invitamos a los magistrados que en estos momentos ganan 14 mil dólares, ya que tuvieron un aumento recientemente, a que hagan lo propio”, planteó Arias.

Recalcó que la suspensión es parcial, ya que en el anuncio de anoche por parte de la Corte la medida no se suspende al 100%. Además, que no se sabe cuántos jueces hay, cuántos jueces superiores hay. “No sabemos cuánto significa esto. A nosotros todavía nadie nos ha dado números de cuánto va a costar esto virtualmente”.