Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Jubilaciones especiales

    Presidente de la Cciap critica la suspensión parcial de compensación para magistrados: ‘No es lo que la ciudadanía pide’

    Henry Cárdenas P.
    Presidente de la Cciap critica la suspensión parcial de compensación para magistrados: ‘No es lo que la ciudadanía pide’
    El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias. Archivo

    El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, afirmó que la propuesta de crear un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados debe ser eliminada por completo.

    +info

    Corte Suprema elimina compensación de retiro para sus magistradosPresidenta de la CSJ evita responder sobre jubilación especial con 100% del salario para magistradosMinistro de la Presidencia rechaza jubilaciones especiales para magistrados: ‘No hay dinero y es una desigualdad’

    La reacción de Arias se da luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió para los magistrados el Acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024, que creó un fondo de compensación que les permitía jubilarse con el 100% de su último salario.

    No obstante, la citada compensación seguirá vigente para los jueces de tribunales superiores, de circuito y municipales.

    “Una suspensión no es lo que la ciudadanía está solicitando, y mucho menos una suspensión parcial, ya que están probándonos para ver cómo les va. Algunos jueces son aceptados y los magistrados no; eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía”, afirmó Arias en declaraciones a Telemetro Reporta.

    Para el presidente de la Cciap el pueblo panameño necesita que los fondos sean utilizados de una manera que se invierta para que la mayoría de los panameños puedan recibir las retribuciones.

    “Y como he dicho anteriormente, existen los fondos de jubilaciones privadas, tipo el PRAA: los maestros, los profesores sacan de su salario para poder tener una jubilación especial aparte. Bueno, invitamos a los magistrados que en estos momentos ganan 14 mil dólares, ya que tuvieron un aumento recientemente, a que hagan lo propio”, planteó Arias.

    Recalcó que la suspensión es parcial, ya que en el anuncio de anoche por parte de la Corte la medida no se suspende al 100%. Además, que no se sabe cuántos jueces hay, cuántos jueces superiores hay. “No sabemos cuánto significa esto. A nosotros todavía nadie nos ha dado números de cuánto va a costar esto virtualmente”.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tal Cual del 11 de agosto de 2025. Leer más
    • Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más