Presunto fraude con avalúos falsos en la Caja de Ahorros: hay cuatro imputados

La jueza de garantías, Keila Martínez Espinosa, acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público contra Bartolo Encarnación Guante, Geidi Gordillo, Luis Ricardo Cubilla y Jairo Rodríguez por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA).

Martínez Espinosa también aplicó medidas cautelares de reporte periódico para Guante, Gordillo y Cubilla, mientras que a Rodríguez le impuso la prohibición de acercarse a las oficinas de la estatal CA.

Durante la audiencia celebrada este miércoles 19 de noviembre, desde las 10:30 a.m., la jueza señaló que los elementos presentados por el fiscal Elías Muñoz eran apenas suficientes para sustentar la imputación. Además, cuestionó la debilidad de los elementos de vinculación aportados por el Ministerio Público, al considerar que no se reforzaron adecuadamente durante la exposición del caso.

Más temprano, la jueza declaró ilegales las aprehensiones realizadas por la fiscalía, al considerar que el Ministerio Público pudo haber citado a los procesados, debido a que se trata de una investigación iniciada en 2019 y en la que ya se ha imputado a otras personas.

Según la fiscalía, los cuatro señalados habrían recibido dinero producto de un fraude mediante el cual se otorgaron facilidades crediticias utilizando como garantía una finca en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, cuyo valor catastral habría sido falsificado. El préstamo ascendía a unos $786 mil y estaba respaldado por varias fincas que, según la investigación, recibieron un valor superior al real.

La investigación también reveló que la documentación entregada a la Caja de Ahorros con los avalúos de las propiedades había sido falsificada, generando un perjuicio económico para la entidad bancaria.

De acuerdo con el Ministerio Público, Bartolo Encarnación Guante, conocido influencer en el país, habría recibido $30 mil de Carla Matos, quien a su vez obtuvo los fondos de Eduardo Ortiz, solicitante del préstamo. Matos y Ortiz ya habían sido imputados en una audiencia anterior.

“La vinculación es mínima y quedó claro [en la audiencia]”, dijo al final del acto judicial el influencer. “Soy un chico de barrio”, añadió.

Bartolo Guante, conocido en el mundo artístico como Barto, es conductor del podcast Flow La Música. LP Juan Manuel Díaz

La fiscalía asegura además que Gordillo, Cubilla y Rodríguez también recibieron dinero proveniente del fraude contra los fondos de la CA.