Panamá, 01 de junio del 2026

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    Crisis Unachi

    Procurador advierte que nueva evidencia del Meduca podría abrir otra causa penal contra Unachi y Etelvina de Bonagas

    Luis Gómez confirmó que la fiscalía ya sigue el rastro financiero de personas y empresas vinculadas al entorno de Bonagas y evaluará si nueva documentación se suma al expediente o abre otra investigación.

    Martha Vanessa Concepción
    Procurador advierte que nueva evidencia del Meduca podría abrir otra causa penal contra Unachi y Etelvina de Bonagas
    El Procurador general de la Nación Luis Carlos Gómez Rudy. Foto: LP / Alexander Arosemena

    La nueva documentación que dijo tener en sus manos el Ministerio de Educación (Meduca) contra la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, podría sumarse como en evidencia a la investigación que ya se le sigue a esa casa de estudios o podría abrirse otra causa penal en su contra, explicó este lunes el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.

    +info

    Caso Unachi: procurador investiga bienes de 13 personas y 12 sociedades en el Registro PúblicoEntre autonomía y privilegios: los salarios de la Unachi que desafían las escalas del Estado Meduca presentará denuncia penal contra rectora de la Unachi ante el Ministerio Público

    “Tendría que ver qué tipo de documentación es la que aportaría la Ministra de Educación. Si está conectada a la investigación que actualmente tenemos, se debe incorporar. Si es un hecho nuevo, entonces se tendría que dar inicio a otra investigación penal”, precisó el jefe del Ministerio Público.

    Esta nueva ofensiva legal del Meduca se sumaría al cerco judicial que las autoridades mantienen activo desde hace más de un año, periodo en el que la fiscalía ha seguido de cerca el rastro del patrimonio económico acumulado por la rectora y los miembros de su entorno familiar más cercano.

    Procurador advierte que nueva evidencia del Meduca podría abrir otra causa penal contra Unachi y Etelvina de Bonagas
    El procurador Luis Carlos Gómez termina la diligencia en el Registro Público, por caso Unachi. LP/Gabriel Rodríguez

    Evidencia patrimonial bajo la lupa

    El pronunciamiento del procurador general se dio al ratificar las inspecciones oculares ejecutadas el pasado viernes por la Fiscalía General en las oficinas del Registro Público.

    Dichas diligencias tuvieron como objetivo asegurar de manera formal y definitiva los datos financieros y de propiedad de 12 personas naturales y aproximadamente 13 personas jurídicas (sociedades anónimas) vinculadas a la red bajo sospecha.

    Gómez recordó que las pesquisas de la Procuraduría nacieron a raíz de una denuncia anónima remitida preliminarmente ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Al detectar posibles conductas punibles que excedían el ámbito administrativo, la ANTAI declinó formalmente su competencia hacia la esfera penal de la Procuraduría para iniciar el rastreo de los bienes.

    Con el nuevo expediente que prepara el Meduca —el cual incluye auditorías de dobles salarios, concursos amañados y la carta de renuncia de la rectora, que luego declinó—, la fiscalía determinará si se robustece la causa existente por presunto enriquecimiento o si se abren nuevas líneas de investigación criminal de forma paralela.

    Martha Vanessa Concepción


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