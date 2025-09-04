Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Fiscalía anticorrupción

    Procurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy

    Mónica Palm
    Procurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy
    El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) estuvo bajo la dirección del exdiputado Hector Brands entre abril de 2021 y febrero de 2023. LP/Richard Bonilla.

    El procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy confirmó que se investiga al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, pero no precisó con claridad si dichas pesquisas se extienden a la exdiputada Katleen Levy.

    Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias

    La investigación, que se inició de oficio esta semana, se sustenta en informes de inteligencia aportados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales identificaron depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias asociadas a Brands, entre enero de 2019 y junio de 2025.

    “Todo tipo de información que provenga de esta unidad, como cualquier tipo de información de inteligencia que dé indicios de la comisión de un delito, será motivo para que el Ministerio Público inicie de inmediato las investigaciones penales correspondientes, ya sea por blanqueo de capitales o por los distintos delitos precedentes que den lugar a esta modalidad”, declaró Gómez la noche del miércoles 3 de septiembre.

    Uno de esos “delitos precedentes” sería el de peculado, ya que ese mismo día, pero en horas más tempranas, personal de la Fiscalía Anticorrupción visitó las oficinas de Pandeportes para solicitar información “como parte de las investigaciones por peculado”.

    La fiscalía anticorrupción también acudió al Registro Público y al despacho de Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito.

    Al procurador se le preguntó si la investigación involucra a Levy, que fue diputada en el quinquenio 2014-2019. Brands también fue diputado, pero entre 2019-2024.

    “Todo delito que de una u otra manera vincule a indiciados será sujeto de investigaciones penales”, respondió Gómez, de forma parca.

    Según los reportes de la UAF, Levy se habría beneficiado de transferencias bancarias realizadas desde una cuenta personal de Elvis Enrique Rodríguez, identificado como "testaferro" de Brands. Se presume que esos fondos provinieron de cuentas ligadas al exdirector de Pandeportes, quien anteriormente mantuvo una relación personal con Levy. Rodríguez habría servido como intermediario para ocultar el origen de los fondos entregados a la exdiputada y dificultar su seguimiento.

    Levy ha declarado que el dinero que recibió de Rodríguez corresponde a honorarios por servicios de asesoría y consultoría de imagen, prestados entre diciembre de 2019 y junio de 2020.

    Brands fue diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

    Producto de un análisis financiero se encontró que las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands (a título personal) y de tres sociedades en las que es beneficiario final (Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp.) registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

    Brands ha guardado silencio respecto a estas investigaciones, pero sus abogados fueron esta mañana al Ministerio Público.

    No pudieron examinar el expediente.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

