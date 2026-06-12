Panamá, 12 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Seguridad

    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad

    La fuga de 195 internos de la cárcel La Joyita obligó a los estamentos de seguridad a realizar operativos de búsqueda y rastreo en todo el país.

    Juan Manuel Díaz
    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad
    Privados de libertad que se fugaron del Complejo Penitenciario La Joya, el 1 de junio, fueron recapturas durante operativos de búsqueda en Chepo.. Cortesía/Mingob

    Los estamentos de seguridad consideran como de alta peligrosidad a los 20 reos que aún se mantienen prófugos tras una fuga masiva de la cárcel de La Joyita el pasado 1 de junio.

    +info

    Caos, temor y disparos: internos de La Joyita justifican fuga para preservar su vidaTras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria

    De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, entre los que se mantienen prófugos se encuentran ocho procesados por el delito de homicidio, dos por pandillerismo, cinco por delitos relacionados con drogas, cuatro por robo y uno por posesión de armas de fuego.

    Las autoridades han elevado a $2 mil la recompensa para quien entregue información que lleve a la captura de los prófugos, algunos de los cuales son considerados de alta peligrosidad.

    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad

    La Policía, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se encuentran en máxima alerta y realizan operativos de búsqueda y registros en distintos puntos del país.

    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad
    Las autoridades investtigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita.

    El Ministerio Público ha imputado cargos a un total de 153 reos vinculados con esta fuga. También ha logrado 5 condenas a 36 meses de prisión, otras 20 de 42 meses de cárcel, una de 44 meses de reclusión y otro reo fue sancionado con 4 meses de cárcel.

    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad
    Este el grupo de evadidos por recapturar.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands. Leer más
    • El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño. Leer más
    • Unachi-AIP: la ‘caja 2’ de la universidad, el control de la exrectora y su entramado político. Leer más
    • Miambiente aprueba estudio ambiental para ampliar la carretera Omar Torrijos. Leer más
    • Pleno de la Corte suspende a dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. Leer más