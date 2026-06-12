Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fuga de 195 internos de la cárcel La Joyita obligó a los estamentos de seguridad a realizar operativos de búsqueda y rastreo en todo el país.

Los estamentos de seguridad consideran como de alta peligrosidad a los 20 reos que aún se mantienen prófugos tras una fuga masiva de la cárcel de La Joyita el pasado 1 de junio.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, entre los que se mantienen prófugos se encuentran ocho procesados por el delito de homicidio, dos por pandillerismo, cinco por delitos relacionados con drogas, cuatro por robo y uno por posesión de armas de fuego.

Las autoridades han elevado a $2 mil la recompensa para quien entregue información que lleve a la captura de los prófugos, algunos de los cuales son considerados de alta peligrosidad.

La Policía, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se encuentran en máxima alerta y realizan operativos de búsqueda y registros en distintos puntos del país.

Las autoridades investtigan la muerte de tres internos durante la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita.

El Ministerio Público ha imputado cargos a un total de 153 reos vinculados con esta fuga. También ha logrado 5 condenas a 36 meses de prisión, otras 20 de 42 meses de cárcel, una de 44 meses de reclusión y otro reo fue sancionado con 4 meses de cárcel.