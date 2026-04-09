Revocan arresto domiciliario y envían a prisión al representante de David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El representante del corregimiento de David, Jorge Eduardo Montenegro Vallarino, imputado por el delito de peculado por el manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización, deberá volver a prisión, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) le revocó la medida de arresto domiciliario.

En una audiencia celebrada ayer miércoles, los magistrados Carlos Valentín Rivas Alarcón (ponente), Jackeline Montenegro y Carlos Daniel Fajardo Morales estimaron que, en el caso de Montenegro Vallarino, la medida cautelar más idónea es la detención provisional. El 20 de julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos.

El Tribunal consideró que la privación de libertad es la medida más cónsona y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a que persiste el riesgo procesal de afectar medios de prueba. Además, se tomó en cuenta lo expuesto por el médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), quien en un informe médico legal indicó que la condición de salud del imputado puede ser atendida dentro del penal, con permisos para evaluaciones médicas.

La investigación de esta causa penal inició cuando la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con la presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera, entre los años 2019 y 2024.

La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Superior de Chiriquí. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Rivera

Por este caso permanece con la medida de arresto domiciliario Emgelberth Geovanny Estrada Linares, miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social, quien se desempeñó como tesorero de la Junta Comunal de David entre los años 2019 y 2024, y a quien la Fiscalía le atribuye participación en el manejo irregular de fondos de la descentralización asignados a dicha entidad.