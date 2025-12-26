Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mantiene en firme la multa de $1 millón impuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Consorcio Panamá Cuarto Puente, por los retrasos en el proyecto de construcción de una Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

En un edicto No. 3,182, colgado en la secretaría de la Sala Tercera de la Corte el pasado martes 23 de diciembre, se informa a las partes de la decisión, que lleva las firmas de los magistrados María Cristina Chen Stanziola, Carlos Vásquez Reyes y el salvamento de voto del magistrado Cecilio Cedalise.

El edicto establece que no es ilegal la nota OPE-19-09-CPCP-0501 de 12 de septiembre de 2019 expedida por el director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP.

La sanción fue impuesta por el MOP, ya que el cronograma de trabajo establecía como fechas límite el 2 de junio y el 11 de agosto de 2019 para la entrega respectiva de las fases 3 y 3A, que comprenden el 90% del diseño, pero el incumplimiento por parte del consorcio llevó a esa entidad a la aplicación de la multa.

El MOP alegó que debido a la omisión y retrasos en la entrega de las fases 3 y 3A obligó al Estado a estudiar fórmulas para asegurar la terminación oportuna, tanto del Cuarto Puente como el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Vista de Cerro Sosa y los trabajos del 4to puente sobre el Canal de Panamá. 12 de agosto de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

Tras la aplicación de la multa, por parte del MOP, el consorcio Cuarto Puente, integrado por las constructoras Communications Construction Company y China Harbour Engineering, presentó ante la Sala Tercera de la Corte una demanda para que se declarase nula, por ilegal, la multa impuesta el 12 de septiembre de 2019.

La demanda de nulidad presentada por el consorcio sostenía que la Oficina de Proyectos Especiales del MOP no tenía competencia legal para la aplicación de dicha multa.

Además, el consorcio alegó que en el contrato no había ninguna cláusula que permitiera al MOP imponer la multa en la etapa de diseño y advertía que la entidad pública ha sido contradictoria al solicitar al consorcio que acelere los trabajos, mientras que le pide hacer modificaciones sustanciales al diseño original, para lo cual no se había contado con la información necesaria.

El cambio más sustancial es que la Línea 3 del Metro ya no pasará sobre el Cuarto Puente.

El costo total del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a $2,137 millones, de los cuales $640 millones corresponden a financiamiento.

Inicio de la construcción de la cimentación permanente de la Torre Principal (M3) del Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá en el area de La Boca. 12 de diciembre de 2024. Foto: Alexander Arosemena

La obra será un puente atirantado de acero y concreto de tres tramos, con una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá una anchura de 36.87 metros y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación.

La fundación incluye pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura.

En materia laboral, la obra genera actualmente mil empleos, con proyecciones de alcanzar hasta tres mil plazas en los próximos años. Los perfiles requeridos incluyen reforzadores, carpinteros, albañiles, operadores de equipos, así como personal administrativo y de ingeniería.