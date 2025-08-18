Sala Tercera desestima demanda de indemnización contra Correos y Telégrafos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda de indemnización por un millón de dólares por la mala prestación del servicio contra la dirección general de Correos y Telégrafos (Cotel).

A través de un edicto con fecha del pasado de agosto y fijado en la secretaría de la Sala Tercera, se informa a las partes de la decisión que tiene la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.

La demanda contra Cotel fue interpuesta por el empresario Ramsés Humberto Paulette Dopeso, quien afirmó haber sufrido pérdidas por $1 millón a causa de los retrasos en los envíos de productos electrónicos que debían recibir sus clientes.

La demanda de Dopeso alegaba que el mal servicio que prestaba Cotel había incidido en que cientos de artículos requeridos por su clientes y que les fueron enviados por correo no llegaron a tiempo.

El fallo de Sala Tercera detalla que en este caso Cotel ni el Estado panameño son responsables de las pérdidas sufridas por el empresario, luego que las mercancías no llegaron a tiempo a su destino.

La demanda sostenía que en 2023 Cotel suspendió los servicios de envíos al caer en morosidad en los pagos con la aerolínea encargada de transportar los correos a Estados Unidos. Según el recurso, esta situación fue hecha pública a través de una noticia del diario La Prensa publicada el 22 de junio de 2023, en su página 6A.

La demanda argumentaba que a pesar de esa publicación, esta situación no fue comunicada oportunamente por las autoridades de los correos a los usuarios y que, como resultado, Dopeso realizó más de 102 envíos de artículos que no pudieron ser entregados con puntualidad.

En junio de 2023, el exdirector de Cotel, Julio Ramírez, reconoció a La Prensa que mantenían dificultades con la correspondencia de salida para Estados Unidos, ya que se estaba reestructurando el contrato con la línea aérea que tradicionalmente ha manejado estos destinos. En esa ocasión, Ramírez aseguró que dichos inconvenientes tienen que ver con la tramitología del contrato y con la burocracia gubernamental.

Algunos usuarios también han manifestado su disconformidad por el servicio que se dispensa Cotel, pero sin llegar a interponer recursos legales ante autoridades administrativas.

En 2024, el gobierno aprobó un traslado de partida para hacer frente a los problemas que enfrentaba Cotel, para que se pusiera al día con la morosidad que enfrentaba con la línea aérea encargada de mover el correo.