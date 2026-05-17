San Miguelito y Alcalde Díaz: las zonas más golpeadas por la ola de homicidios en abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con 62 casos, abril se convirtió en el mes más violento del año. Jaime Fernández, director de la Policía, explica la relación con los tumbes de droga.

Jaime Fernández, director general de la Policía Nacional, lo reconoció. “Abril fue un mes complicado en materia de homicidios”, admitió.

Los números le dan la razón: según estadísticas del Ministerio Público, en ese mes se registraron 62 homicidios en todo el país, hecho que lo convirtió en el más violento del año.

Para ponerlo en perspectiva, en enero murieron 42 personas de forma violenta, en febrero 36, el mes más tranquilo del cuatrimestre, y en marzo 53. Los 62 crímenes de abril representan el 32% de los 193 homicidios acumulados entre enero y abril.

Fernández hizo esas declaraciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde las autoridades de seguridad acudieron a solicitar créditos extraordinarios para cubrir compromisos institucionales.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional (izq.) y el ministro de Seguridad Públicas, Frank Ábrego. Cortesía/Presidencia de la República

Alcalde Díaz y San Miguelito: los territorios del calor

Las dos zonas identificadas por el director como las más golpeadas en abril son comunidades con historias largas de abandono, migración interna y pobreza estructural.

Se trata de Alcalde Díaz, un corregimiento del norte de la capital, y su vecino el municipio de San Miguelito.

Las estadísticas acumuladas del primer cuatrimestre muestran que el distrito de Panamá concentró 88 homicidios, el 45.6% del total nacional, mientras que San Miguelito registró 37 víctimas, el 19.2% del país.

Alcalde Díaz es un corregimiento periférico del distrito capital, uno de esos lugares que creció sin planificación, a lo largo de vías principales, con barriadas que surgieron espontáneamente a partir de la migración del campo a la ciudad.

Algunas de las calles principales de Alcalde Díaz. LP/José González Pinilla

El Plan Colmena, uno de los programas sociales que implementó el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) para combatir la pobreza extrema multidimensional, identificó a Alcalde Díaz entre los corregimientos de Panamá Norte con los índices más altos de carencia.

Mapa de ubicación de Alcalde Díaz.

El representante de este corregimiento capitalino es Ricardo Precilla.

‘Vivimos con miedo’

El tema de la violencia en el área llamó la atención de Neftalí Zamora, uno de los diputados de la zona, quien el pasado 24 de abril escribió en la red social X que Panamá Norte atravesaba una crisis de inseguridad.

Narró que en el último mes, la zona había registrado al menos ocho incidentes violentos: cuatro asesinatos en Chilibre, dos personas fallecidas en la Cinta Norteña a la altura de Ernesto Córdoba, un intento de homicidio en un centro escolar y un tiroteo contra un taxi en Alcalde Díaz. Añadió un femicidio en Caimitillo y el hallazgo de un cuerpo dentro de un automóvil en Las Cumbres.

“Vivimos con miedo y Panamá Norte no aguanta más”, advirtió.

En Panamá Norte estamos atravesando una crisis de inseguridad. Solo en el último mes he contabilizado:



• Chilibre: 4 asesinados.

• Ernesto Córdoba: 2 personas fallecidas en la Cinta Norteña.

• Alcalde Díaz: Intento de homicidio escolar y tiroteo a un taxi hace instantes.

•… — Neftali Zamora 🇵🇦 (@neftalizamorai) April 24, 2026

San Miguelito, por su parte, es denso y complejo. Con 6,288 habitantes por kilómetro cuadrado, supera ampliamente la densidad del distrito de Panamá, que ronda los 438 habitantes por km².

El distrito además enfrenta alta presencia de pandillas, desempleo e informalidad laboral, y una percepción de violencia que sus propias autoridades reconocen como uno de los principales desafíos.

De hecho, la alcaldesa Irma Hernández decretó toque de queda en dos corregimientos del distrito: Arnulfo Arias y Belisario Frías.

Comparado con el mismo período del año pasado, San Miguelito pasó de 35 a 37 homicidios, un aumento del 6%. El distrito de Panamá subió de 84 a 88, un 5% más.

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Ubicación del distrito de San Miguelito. LP/Rey Pérez

Con los diputados como audiencia, el director de la Policía Nacional puso sobre la mesa una explicación que va más allá de las calles: la sobreproducción de droga en países vecinos, los golpes a cargamentos que transitan por Panamá y las fracturas internas dentro de los grupos que controlan el crimen organizado por tumbes de drogas.

“Existió una situación en abril bien complicada con respecto a rupturas del crimen organizado, respecto a tumbes de droga”, explicó Fernández.

El rastro de la droga

En lo que va del año, contó, las autoridades de seguridad han incautado más de cuatro toneladas de droga.

Recientemente La Prensa reveló que supuestos cargamentos de droga decomisados entre marzo y abril en puertos del Pacífico y el Atlántico resultaron no contener droga real. Le llaman droga fantasma, pues se trata de paquetes similares a los que contienen sustancia de este tipo.

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La Fiscalía de Drogas y otros estamentos de seguridad del Estado investigan si esos falsos decomisos guardaban relación directa con la ola de homicidios registrada recientemente.

Hay distintas hipótesis, según fuentes de seguridad consultadas por este medio. Una de ellas apunta a que alguien robó o sustituyó la droga real antes de que llegara a sus destinatarios, lo que habría desatado represalias entre las mismas organizaciones criminales.

“Tenemos una sobreproducción de droga en países vecinos”, advirtió el jefe de los uniformados ante los diputados. De acuerdo con las autoridades de seguridad, cada cargamento decomisado desestabiliza redes, enciende disputas y, en los barrios donde operan esas estructuras criminales, ese reacomodo se cobra vidas.

Fernández fue enfático en descartar que la institución esté siendo rebasada, como lo insinuaron varios diputados que cuestionaron la política de seguridad ciudadana.

“La Policía Nacional no está improvisando”, afirmó, y anunció que se está reforzando la presencia en las zonas más afectadas con más agentes e infraestructura.

Jóvenes, hombres y balas: el perfil de las víctimas

El informe estadístico del Ministerio Público también dibuja el perfil de los asesinados. De los 193 homicidios registrados entre enero y abril, 181 víctimas eran hombres, el 94% del total. Solo 12 eran mujeres, cifra que incluye los femicidios.

En lo que se refiere a la edad, la franja más afectada es la de 18 a 24 años, con 56 víctimas, el 29% del total, seguida por el rango de 25 a 29 años con 34 casos.

En otras palabras, más de la mitad de los muertos por homicidio en lo que va del año tenía menos de 30 años.

En cuanto al método, el arma de fuego fue el instrumento utilizado en 165 de los 193 homicidios, el 85.5% de los casos.

Un año que no da tregua

El director de la Policía Nacional también reveló que del 1 de enero al 13 de mayo, Panamá acumuló 208 homicidios, 12 más que en el mismo período del año pasado.

Fernández reconoció la tendencia al alza, pero también destacó los logros en materia de incautaciones.