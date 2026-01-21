Minuto a minuto: se reanuda el juicio Odebrecht tras evaluación de las pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía

La audiencia empezó con la presencia en sala de dos imputados: Demetrio Papadimitriu y José Domingo Arias. El resto de los imputados está de forma virtual. Se decretó un receso para resolver problemas técnicos.

En esa ocasión, Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Antigua y Barbuda y Estados Unidos, que a su juicio demuestran la vinculación de los imputados con la recepción de coimas por parte de la empresa brasileña.

Información en desarrollo…