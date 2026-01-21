Panamá, 21 de enero del 2026

    Caso de corrupción

    Minuto a minuto: se reanuda el juicio Odebrecht tras evaluación de las pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía

    Juan Manuel Díaz
    21 ene 2026 - 01:39 PM
    Minuto a minuto: se reanuda el juicio Odebrecht tras evaluación de las pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía
    El juicio del caso Odebrecht se reanuda este miércoles. Archivo

    Este miércoles 21 de enero se reanuda el juicio Odebrecht con la presentación de las objeciones por parte de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal Ruth Morcillo el pasado 15 de enero.

    La jueza Baloisa Marquínez acogió la solicitud de que se discuta un acuerdo de pena de forma reservada, por lo que solicitó al resto de los presentes abandonar temporalmente la sala.

    La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que, en este momento, existe una salida alterna a la resolución del conflicto, la cual fue presentada ayer martes por una de las partes ante el Ministerio Público, solicitando que la discusión y sustentación se realicen en audiencia de forma reservada. Esto implica una solicitud de validación del acuerdo de pena bajo carácter reservado.

    Se reanuda la sesión. De forma remota participan 14 imputados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el expresidente Ricardo Martinelli; el banquero Juan Antonio Niño; el exministro de Economía, Frank De Lima; y el exministro de Vivienda, Carlos Duboy Sierra. También se presentaron Rodrigo Díaz, Juan Mutio, José Javier Pérez, Jaime Lasso, Aurora Mudaras, Michelle Lasso, Juan Carlos Rosa, Jorge Alberto Rosas.

    La audiencia empezó con la presencia en sala de dos imputados: Demetrio Papadimitriu y José Domingo Arias. El resto de los imputados está de forma virtual. Se decretó un receso para resolver problemas técnicos.

    En esa ocasión, Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Antigua y Barbuda y Estados Unidos, que a su juicio demuestran la vinculación de los imputados con la recepción de coimas por parte de la empresa brasileña.

    Información en desarrollo…

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    TEMAS: OdebrechtMP (Ministerio Público)Ruth MorcilloBaloisa Marquínez

