Minuto a minuto: se reanuda el juicio Odebrecht tras evaluación de las pruebas extraordinarias presentadas por la Fiscalía
Este miércoles 21 de enero se reanuda el juicio Odebrecht con la presentación de las objeciones por parte de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal Ruth Morcillo el pasado 15 de enero.
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo indicó que, en este momento, existe una salida alterna a la resolución del conflicto, la cual fue presentada ayer martes por una de las partes ante el Ministerio Público, solicitando que la discusión y sustentación se realicen en audiencia de forma reservada. Esto implica una solicitud de validación del acuerdo de pena bajo carácter reservado.
Se reanuda la sesión. De forma remota participan 14 imputados, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el expresidente Ricardo Martinelli; el banquero Juan Antonio Niño; el exministro de Economía, Frank De Lima; y el exministro de Vivienda, Carlos Duboy Sierra. También se presentaron Rodrigo Díaz, Juan Mutio, José Javier Pérez, Jaime Lasso, Aurora Mudaras, Michelle Lasso, Juan Carlos Rosa, Jorge Alberto Rosas.
La audiencia empezó con la presencia en sala de dos imputados: Demetrio Papadimitriu y José Domingo Arias. El resto de los imputados está de forma virtual. Se decretó un receso para resolver problemas técnicos.
En esa ocasión, Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Perú, Singapur, Andorra, Antigua y Barbuda y Estados Unidos, que a su juicio demuestran la vinculación de los imputados con la recepción de coimas por parte de la empresa brasileña.
Información en desarrollo…