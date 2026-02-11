Seguimos se mantiene como bancada de la Asamblea: Corte confirmó que no admite demanda de Jairo Salazar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia desestimó de forma definitiva una demanda presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo “Bolota” Salazar, contra la Resolución N.° 2 del 3 de julio de 2025 de la Asamblea Nacional, que aprobó la conformación de la bancada Seguimos.

A través del Edicto N.° 437, colgado ayer martes en la secretaría de ese despacho judicial y que lleva la firma de los magistrados Carlos Vásquez Reyes y Gisela Agurto, la Sala Tercera confirmó la decisión de no admitir la demanda de nulidad presentada por el perredista Salazar.

Los magistrados decidieron desestimar la reconsideración contra la decisión inicial de la magistrada sustanciadora de no admitir la demanda.

Salazar interpuso la demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declarara ilegal la Resolución N.° 2 del 3 de julio de 2025, emitida por la Asamblea Nacional, la cual dio luz verde a la conformación de la nueva bancada Seguimos.

Salazar demandó la conformación de la nueva bancada durante el período de integración de las comisiones de la Asamblea Nacional. La acción judicial pretendía excluir a Seguimos de participar como bancada en este proceso.

La bancada Seguimos está integrada por los diputados José Pérez Barboni, Ernesto Cedeño y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, y Betserai Richards (electo por la libre postulación).

Las diferencias entre Salazar y Richards llegaron al extremo de una confrontación física en la cafetería de la Asamblea Nacional. Richards presentó una denuncia por lesiones personales que fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia.

Salazar también presentó una acción similar ante la Corte, pero igualmente fue desestimada por esa corporación de justicia.

La bancada Seguimos ha realizado críticas a algunas actuaciones de la Asamblea por no discutir proyectos de ley que impulsan la lucha contra la corrupción.