    Operativos

    Henry Cárdenas P.
    Seis aprehendidos por caso de presunta lesión de 11 millones a la DGI
    Los operativos se realizaron en cinco provincias. Cortesía

    Al menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.

    La Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, para aprehender a estas personas relacionadas con las investigaciones.

    De acuerdo con la Policía, en los operativos se decomisaron documentos y equipos tecnológicos. Además, un comunicado de la entidad precisa que incautó una residencia y tres vehículos.

    Según las autoridades, el grupo manipulaba la plataforma del sistema tributario de la DGI para favorecer a empresas que, al parecer, no cumplían con los requisitos exigidos por la ley ante esta entidad.

    Las personas aprehendidas y los elementos recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones del caso.

