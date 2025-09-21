Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    NARCOTRÁFICO

    Senan y Fiscalía de Drogas frenan cargamento de 140 paquetes de droga

    José González Pinilla
    Senan y Fiscalía de Drogas frenan cargamento de 140 paquetes de droga
    La droga fue encontrada dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico. Cortesía/Ministerio Público

    Un total de 140 paquetes de presunta droga fueron decomisados en las últimas horas en puertos del país, informó el Ministerio Público.

    El primer decomiso se realizó en un puerto del Pacífico, donde funcionarios del Ministerio Público, en conjunto con agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicaron tres bultos dentro de un contenedor.

    Al revisar la carga, las autoridades determinaron que contenía 96 paquetes de presuntas sustancias ilícitas.

    En un segundo operativo, también en un puerto del Pacífico, la Fiscalía de Drogas y estamentos de seguridad hallaron otros 44 paquetes de droga dentro de un contenedor.

    En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado un total de 69 toneladas de drogas en operaciones realizadas en el territorio nacional.

    El Senan, por ejemplo, ha incautado 36 toneladas en 97 operaciones, droga que en su mayoría tenía como destino el mercado europeo.

    José González Pinilla

    Editor


