Panamá, 03 de junio del 2026
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    Tras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria

    La fuga se produjo el pasado lunes durante el proceso de traslado de un grupo de internos de la cárcel La Joyita hacia otro penal.

    Juan Manuel Díaz
    Tras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria
    La Joyita, cárcel de Panamá.

    El comisionado de la Policía Nacional, Luis García, quien se encontraba a cargo de la seguridad penitenciaria del complejo penitenciario La Joya, fue reemplazado del cargo tras la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita, el pasado lunes 1 de junio.

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    La Joyita: 195 fugados, 69 siguen en las callesMotín, muertos y fuga: así escaparon más de 80 reos de La Joyita

    En su reemplazo fue designado el comisionado Basilio Sánchez, quien tendrá a su cargo las labores investigativas para determinar la posible vinculación de miembros de la Policía con la fuga.

    El Ministerio Público también inició las primeras diligencias dentro de la cárcel para determinar el grado de participación de algunos internos en la muerte de tres privados de libertad y las lesiones ocasionadas a otros ocho internos y a tres policías.

    Tras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria
    La Joyita, cárcel de Panamá. Cortesía Policía Nacional

    El Ministerio Público busca videos de las cámaras de seguridad del penal para establecer dónde se inició la trifulca que provocó la muerte de los tres internos y en cuál pabellón se encontraban.

    Hasta el momento, la Policía Nacional ha recapturado un total de 133 reclusos evadidos de La Joyita, que en su mayoría han sido ubicados en áreas aledañas al complejo penitenciario de La Joya.

    La Policía Nacional ha montado retenes en varios puntos de Las Garzas, Pacora, Chepo, 24 de Diciembre y Pedregal, en busca de otros reos evadidos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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