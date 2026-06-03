Tras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fuga se produjo el pasado lunes durante el proceso de traslado de un grupo de internos de la cárcel La Joyita hacia otro penal.

El comisionado de la Policía Nacional, Luis García, quien se encontraba a cargo de la seguridad penitenciaria del complejo penitenciario La Joya, fue reemplazado del cargo tras la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita, el pasado lunes 1 de junio.

En su reemplazo fue designado el comisionado Basilio Sánchez, quien tendrá a su cargo las labores investigativas para determinar la posible vinculación de miembros de la Policía con la fuga.

El Ministerio Público también inició las primeras diligencias dentro de la cárcel para determinar el grado de participación de algunos internos en la muerte de tres privados de libertad y las lesiones ocasionadas a otros ocho internos y a tres policías.

La Joyita, cárcel de Panamá. Cortesía Policía Nacional

El Ministerio Público busca videos de las cámaras de seguridad del penal para establecer dónde se inició la trifulca que provocó la muerte de los tres internos y en cuál pabellón se encontraban.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha recapturado un total de 133 reclusos evadidos de La Joyita, que en su mayoría han sido ubicados en áreas aledañas al complejo penitenciario de La Joya.

La Policía Nacional ha montado retenes en varios puntos de Las Garzas, Pacora, Chepo, 24 de Diciembre y Pedregal, en busca de otros reos evadidos.