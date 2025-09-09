Tribunal de Apelaciones ordena detención de exrepresentante de Nueva Gorgona por caso de fondos de la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó las medidas cautelares de reporte periódico aplicadas a la exrepresentante de Nueva Gorgona, Miriam Bernal, en la provincia de Panamá Oeste, y ordenó su detención provisional en la investigación que se le sigue por presunto peculado por uso de fondos que asigna la Autoridad Nacional de Descentralización.

Durante una audiencia celebrada ayer lunes, el Tribunal estimó que las evidencias aportadas por la Fiscalía Anticorrupción revelaban la existencia de un delito grave y el riesgo de destrucción de pruebas, por lo que decidió dejar sin efecto las medidas cautelares de notificación periódica y ordenar su detención provisional.

Según la investigación de la fiscal, a la exfuncionaria se le investiga por una presunta lesión patrimonial por la suma de $307 mil 413, de fondos entregados por la descentralización para el Programa de Interés Social (PDIS), con los que se debían realizar obras en áreas de pobreza extrema.

La exfuncionaria fue detenida el pasado 26 de agosto en un operativo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que derivó en la aprehensión de otras siete personas, entre exrepresentantes y tesoreros. Entre los que se encontraban los exrepresentantes de El Carate, en la provincia de Los Santos; Río Hato, en Coclé; Cristóbal Este, en Colón; y La Trinidad y Burunga en Panamá Oeste.

Hasta la fecha, las autoridades han imputado cargos y aplicado medidas cautelares a un total de 21 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros investigados en esta causa.

Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 49 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

#Detenida| La Fiscalía Anticorrupción logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara el reporte periódico y otras medidas cautelares de una exrepresentante de Nueva Gorgona y se le ordenara la detención provisional, investigada por peculado doloso.👇 pic.twitter.com/5Bs5e6PeH6 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 9, 2025

El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del Programa de Interés Social de la descentralización.

La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas desarrollados a través de la descentralización, que a la fecha han arrojado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

La evidencia recogida hasta ahora por la Contraloría y el Ministerio Público refleja fluctuaciones en el manejo de los fondos de la Descentralización, dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van de los $300 mil a los $800 mil.