Panamá, 05 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA DE APELACIÓN

    Tribunal mantiene separada del cargo a la decana de Medicina de la Unachi por caso de peculado

    Flor Bocharel Q.
    Tribunal mantiene separada del cargo a la decana de Medicina de la Unachi por caso de peculado
    Sede de la Unachi.

    Un tribunal de apelaciones de la provincia de Chiriquí decidió este jueves 4 de diciembre mantener la medida de separación del cargo impuesta a la doctora Evelia Aparicio de Esquivel, decana y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

    Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo

    La decisión ratifica lo ordenado por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Saida Romero, quien dispuso la separación del cargo luego de que a Aparicio se le imputaran cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

    Trascendió que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que señaló que la decana supuestamente ejercía funciones en la Unachi con un horario similar al que mantenía como médica de la Caja de Seguro Social.

    Durante la audiencia el pasado lunes 1 de diciembre de 2025, la jueza Romero, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público —representado por la fiscal Yazmina Montoya— y del defensor particular Julio Jaramillo, concluyó que la medida cautelar era necesaria debido a la naturaleza del hecho investigado y al riesgo de destrucción de pruebas.

    Tras conocerse la medida, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, cuya audiencia se realizó este jueves.

    La doctora Aparicio de Esquivel manifestó brevemente, tras culminada la audiencia de apelación, que confía en la justicia. Su abogado, Jorge Chan Villarreal, sostuvo que su representada no ha cometido ningún hecho doloso y que no se ha apropiado de dinero alguno.

    Aparicio de Esquivel, además de ser decana de la Facultad de Medicina, es considerada una figura cercana a la actual rectora de la Unachi, Etevilna de Bonagas. También fue alcaldesa de David entre 1999 y 2004. Uno de sus hijos, Miguel Esquivel, mantiene un nombramiento como investigador administrativo en la Unachi, con un salario mensual de $2,388 más un sobresueldo de $800.

    Flor Bocharel Q.


