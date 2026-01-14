Tribunal revoca fallo y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y condenó a ocho años de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez (2009–2012) por el delito de peculado, en relación con la construcción de la Autopista Arraiján–La Chorrera.

En el fallo No. 27 del 1 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió reformar la sentencia emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a todos los investigados en el caso de peculado vinculado a esta obra vial.

En la resolución también se condenó a ocho años de prisión a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza, igualmente por el delito de peculado. Además, se impuso una pena de seis años de cárcel a Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez.

Asimismo, se confirmó la sentencia absolutoria a favor de Marco Antonio Saavedra.

En abril de 2025, la jueza Agueda Rentería absolvió a todos los implicados en esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se logró acreditar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio al Estado. No obstante, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación.

Durante el juicio celebrado el 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia solicitó un veredicto condenatorio contra los procesados, al considerar que los imputados ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $7.8 millones.

La Autopista Arraiján–La Chorrera, que inicialmente tendría un costo de $152.6 millones, terminó costando $161.8 millones, tras la aprobación de varias adendas que incrementaron su valor.