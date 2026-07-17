Uno de los abogados implicados en la red de la DGI fue conducido a la audiencia de imputación

El abogado José Miguel Jurado Rovira, uno de los investigados por su presunta participación en el esquema de corrupción detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de la operación Pandora, fue conducido a las salas del Primer Distrito Judicial, este viernes 17 de julio de 2026.
Jurado llegó cerca de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
La audiencia ante un juez de garantía fue programada a las 11:00 a.m. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
Jurado, que se entregó voluntariamente el pasado jueves, es el representante legal Servicios de Asesoría y Administración Jurado, una de las empresas mencionadas en la investigación sobre las operaciones de una red que manipuló registros tributarios en el sistema e-Tax 2.0. de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos o no reclamados y desviarlos a terceros.
Servicios de Asesoría y Administración Jurado está identificada como una de las sociedades intermediarias que traspasó los créditos fiscales a un beneficiario final.
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