Panamá, 17 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 17 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Pandora

    Uno de los abogados implicados en la red de la DGI fue conducido a la audiencia de imputación

    Juan Manuel Díaz
    Uno de los abogados implicados en la red de la DGI fue conducido a la audiencia de imputación
    José Miguel Jurado, uno de los implicados en la operación Pandora, fue conducido por la DIJ, para una audiencia ante un juez de garantías, este viernes 17 de julio de 2026. LP/Alex Arosemena

    El abogado José Miguel Jurado Rovira, uno de los investigados por su presunta participación en el esquema de corrupción detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de la operación Pandora, fue conducido a las salas del Primer Distrito Judicial, este viernes 17 de julio de 2026.

    +info

    Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGILa Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación PandoraVacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGIDGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco

    Jurado llegó cerca de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

    La audiencia ante un juez de garantía fue programada a las 11:00 a.m. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.

    Jurado, que se entregó voluntariamente el pasado jueves, es el representante legal Servicios de Asesoría y Administración Jurado, una de las empresas mencionadas en la investigación sobre las operaciones de una red que manipuló registros tributarios en el sistema e-Tax 2.0. de la DGI para generar créditos fiscales fraudulentos o no reclamados y desviarlos a terceros.

    Uno de los abogados implicados en la red de la DGI fue conducido a la audiencia de imputación
    José Miguel Jurado tenía una sociedad que presuntamente funcionó como intermediaria para vender los créditos fiscales fraudulentos. LP/Alex Arosemena

    Servicios de Asesoría y Administración Jurado está identificada como una de las sociedades intermediarias que traspasó los créditos fiscales a un beneficiario final.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Última Hora

    • 14:12 Esposo de Marie Claire González rompe el silencio con un mensaje de agradecimiento Leer más
    • 13:54 Temporada de ballenas en Panamá: reglas clave para su avistamiento Leer más
    • 12:39 Irán confirma ataques contra objetivos de Estados Unidos en Siria y Catar Leer más
    • 12:20 Rusia excluye de la carrera electoral al opositor que pedía el fin de la guerra Leer más
    • 12:11 China califica de ‘completa falsedad’ las acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos Leer más
    • 12:00 Proyecto busca penalizar contenidos con inteligencia artificial que dañen la reputación Leer más
    • 05:04 PRD propone blindar la planilla adscrita a los despachos de los diputados Leer más
    • 05:01 Virus sincitial respiratorio pone al límite al Hospital del Niño con UCI al 100% Leer más
    • 05:01 Carlos Slim, José Raúl Mulino y la cita en la casa de Las Lomas Leer más
    • 05:01 AMP emite 2,319 licencias de marino en el primer semestre de 2026 Leer más