Human Rights Watch contabiliza más abusos a derechos de personas trans por la cuarentena y pide acción

Hombres y mujeres transgénero en Panamá han reportado discriminación al salir de sus hogares para abastecerse de alimentos, medicinas o asistir a citas médicas. Los incidentes se han dado tanto en los días en que salen acorde al sexo registrado en la cédula, como en días donde salen de acuerdo a su identidad de género. Por más de 100 días la población trans ha estado sometida a una cuarentena que no los toma en cuenta.

Fue el caso de un hombre trans de 21 años, quien salió el pasado 29 de mayo, un día designado para mujeres. Ese día iba acompañado de su abuela, una persona mayor, quien optó por esperar en el carro como medida de precaución. El hombre salió acorde a lo plasmado en su cédula, a pesar de que esta no corresponde con su identidad de género. Mientras formaba la fila para entrar a un supermercado en el área de Punta Pacífica, un seguridad privado del establecimiento lo cuestionó por varios minutos. Mientras tanto, entraban otras personas al establecimiento.

La organización no gubernamental, Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, Estados Unidos, publicó un comunicado en su página web donde hace un llamado al gobierno nacional para tomar medidas más contundentes hacia la protección de las personas transgénero o eliminar la cuarentena por género del todo. El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, manifestó que el gobierno de Panamá debe aclarar si las personas trans deben circular según su cédula o según su expresión de género.

“Muchas personas trans están tratando de cooperar con el gobierno en este momento de crisis sanitaria, por lo cual el gobierno debería responder de una manera significativa que responsa a su realidad y garantice sus derechos”, manifestó Vivanco.

El pasado 11 de mayo, casi un mes y medio después de que la norma estuviese en efecto, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado donde aseguraba se había “conversado con los estamentos de seguridad para evitar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI”.

Comunicado| Hemos dado instrucciones a los estamentos de seguridad, para evitar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI en restricciones adoptadas por el Covid19. pic.twitter.com/SIEQi4nF9M — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) May 11, 2020

El comunicado no especificaba lineamientos claros que debían seguir los estamentos de seguridad. Tampoco establecía una guía clara para la población trans que les informara cuándo podían salir. HRW, por su parte, documentó seis incidentes de discriminación luego de emitido el comunicado.

El pasado 10 de junio, según recopiló HRW, una mujer trans de 24 años salió en un día acorde a su identidad de género para asistir a una cita médica por una condición de riñón. En camino a su cita, dos policías la pararon en la calle, pues no consideraban que se veía como una mujer. A pesar de que presentó documentación de que tenía una cita médica fue detenida, esposada y llevada a una subestación. Estuvo ahí una hora y media, en una celda por si sola, mientras los policías conversaban entre si sobre su maquillaje y apariencia.

Otras personas trans han optado por no salir del todo, tras vivir experiencias de discriminación la última vez que lo intentaron. Es el caso de una mujer trans quien fue arrestada y multada en abril, quien reporta sentirse “como una prisionera”, pues no ha tratado de salir desde ese episodio discriminatorio. Asegura que no puede salir y correr el riesgo de que la vuelvan a multar, pues no cuenta con los fondos.

El mes pasado, asociaciones panameñas que defienden los derechos de las personas trans presentaron un documento donde contabilizaban algunas de las denuncias de discriminación que se han acumulado en los más de 100 días de cuarentena por género. En dicho documento, se contabilizaron 20 denuncias en un periodo de dos meses. Dirigentes de estas asociaciones aclararon que en muchos casos las personas no se dejaban contabilizar por miedo a represalias laborales o por parte de los estamentos de seguridad.

En esta ocasión, la asociación de Hombres Trans Panamá replica el mensaje que envía HRW y pide medidas claras y detalladas para proteger a las personas trans. A pesar de que van más de tres meses de cuarentena regulada por género, el Ministerio de Seguridad no ha aclarado qué esperan de la población trans. El único comunicado es el mencionado anteriormente, del pasado 11 de mayo.

A más de 100 días de la medida de restricción de movilidad por sexo en #Panamá, continúan las violaciones a #ddhh de personas trans. Se necesita urgente medidas claras que respeten a personas trans. @NitoCortizo @MRoquebert @MinSegPma @ProtegeryServir @OACNUDH @MINSAPma https://t.co/5s4flLTZuh — Hombres Trans Panamá (@HT_Panama) July 13, 2020

En su más reciente publicación HRW detalla que el gobierno panameño debería emitir lineamientos para las personas trans y lineamientos claros para los estamentos de seguridad. De igual forma, instan a que se le comunique a las empresas y compañías de seguridad privada sobre los mismos.