Cajas negras de avión de Ethiopian Airlines llegan a Francia

Las "cajas negras" del fatídico vuelo de Ethiopian Airlines estrellado el domingo llegaron el jueves a Francia mientras los frustrados familiares de las 157 víctimas del siniestro abandonaron una reunión con responsables de la aerolínea en Adís Abeba.

El accidente del domingo fue el segundo letal de un Boeing 737 Max 8 en menos de seis meses.

Más de 40 países,, ordenaron suspender los vuelos con ese modelo o impiden la entrada en su espacio aéreo.

Tras esperar varios días, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitió el miércoles una orden de emergencia para que los 737 se quedaran en las pistas alegando que tenía nuevos datos y evidencias satelitales que mostraron que los movimientos del vuelo 302 de Ethiopian Airlines fueron similares a los del vuelo 610 de la indonesia Lion Air.

FAA statement on the temporary grounding of Boeing B737 - MAX fleet operated by U.S airlines or in a U.S. territory. pic.twitter.com/buq9Jq5yDE