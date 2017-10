Corte rechaza solicitud de retiro de inmunidad a presidente Morales

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó este miércoles 11 de octubre la segunda solicitud de retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales.

La Fiscalía hizo la petición el pasado 27 de septiembre para investigarlo por haber recibido un bono de 61 mil dólares durante un periodo de nueve meses por parte del ejército, monto que finalmente devolvió.

La situación se desencadenó tras la denuncia del activista Mario Polanco, quién consideró que Morales había cometido un delito al recibir el dinero de manera irregular.

El ejército admitió los hechos y adicionalmente la Fiscalía aportó como evidencia un reporte de la Superintendencia de Bancos sobre una transacción bancaria sospechosa.

Morales defendió el “bono por responsabilidad” aduciendo que no era ilegal. Ángel Pineda, vocero de la Corte, dijo a The Associated Press que el organismo rechazó el pedido porque los magistrados consideraron que al presidente “no se le podía juzgar dos veces por un hecho”, pues al devolver el dinero por orden de la Contraloría General de Cuentas de la Nación ya había sido sancionado por el caso.

El Congreso es el responsable de retirar la inmunidad al presidente siempre que cuente con la autorización de la Corte. Morales ha despertado polémica desde hace varias semanas, luego de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieran retirarle la inmunidad por primera vez.

En aquella ocasión se solicitó para investigarlo por financiamiento electoral ilícito de la campaña electoral del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) que lo llevó a gobierno en 2015. Aunque entonces la Corte aceptó la solicitud y llegó hasta el Congreso, éste la rechazó en dos ocasiones. Dos días después de conocer el proceso en su contra, Morales ordenó la expulsión del país de Iván Velásquez, titular de la Cicig, creando una grave crisis gubernamental.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad protegió la permanencia de Velásquez en el país mediante un amparo. Dos solicitudes más de retiro de inmunidad contra Morales por dos particulares también fueron rechazadas por la Corte al considerarlas que eran políticas o espurias, confirmó Pineda.